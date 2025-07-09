Открылся и выход со станции метро «Геологическая»
В Екатеринбурге открылся ТРЦ «Гринвич», который простоял закрытым 10 дней — с 30 июня из-за проблем с системами безопасности. Видео, как со всех дверей снимают печати опубликовала пресс-служба регионального ГУФССП.
Также работу возобновил и выход со станции метро «Геологическая». Его закрывали для посетителей одновременно с ТРЦ.
Сообщение о том, что «Гринвич» открывается, появилось 9 июля. Руководство ТРЦ предупредило, что арендаторы смогут войти уже в 14:00, а посетители только в 16:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!