09 июля 2025

ТРЦ «Гринвич» открылся спустя десять дней простоя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открылся и выход со станции метро «Геологическая»
Открылся и выход со станции метро «Геологическая» Фото:

В Екатеринбурге открылся ТРЦ «Гринвич», который простоял закрытым 10 дней — с 30 июня из-за проблем с системами безопасности. Видео, как со всех дверей снимают печати опубликовала пресс-служба регионального ГУФССП.

Также работу возобновил и выход со станции метро «Геологическая». Его закрывали для посетителей одновременно с ТРЦ.

Сообщение о том, что «Гринвич» открывается, появилось 9 июля. Руководство ТРЦ предупредило, что арендаторы смогут войти уже в 14:00, а посетители только в 16:00.

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В Екатеринбурге открылся ТРЦ «Гринвич», который простоял закрытым 10 дней — с 30 июня из-за проблем с системами безопасности. Видео, как со всех дверей снимают печати опубликовала пресс-служба регионального ГУФССП. Также работу возобновил и выход со станции метро «Геологическая». Его закрывали для посетителей одновременно с ТРЦ. Сообщение о том, что «Гринвич» открывается, появилось 9 июля. Руководство ТРЦ предупредило, что арендаторы смогут войти уже в 14:00, а посетители только в 16:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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