Если говорить о конкретных специальностях, то рекрутеры советуют выпускникам школ присмотреться к профессиям биоинженера,биофармаколога, специалиста в биоинформатике, робототехнике, проектировщика умной среды, специалиста в области кибербезопасности, альтернативной энергетики и дизайнера виртуальной реальности. Рекрутеры отмечают, что многие новые специальности рождаются на стыке несколькихпрофессий, поэтому нынешние выпускники школ должны быть готовы осваивать сразу несколько направлений.Кроме того, помимо профессиональных компетенций, лучшиеспециалисты будущего просто обязаны будут иметь высоко развитые soft skills (мягкие навыки) — ответственность, способность самостоятельно регулировать свой график, справляться со стрессом, умение формулировать мысли и задачи в онлайн и письменной коммуникации.