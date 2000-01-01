Пять профессий будущего, которые можно получить в УрФУ
Зарплата - не менее 250 тысяч рублей
Рынок труда в России стремительно меняется. Старые профессии трансформируются, к прежним менеджерам, турагентам, бухгалтерам предъявляются совершенно иные требования, нежели несколько лет назад. Появляются и принципиально новые профессии. Согласно «Атласу новых профессий», разработанному в Сколково, к 2030 году в стране будет 186 новых специальностей. Некоторым работникам будущего уже на старте предложат зарплату выше профессорской.
Проектировщик нанотехнологических материалов
Архитектор информационных систем
Проектировщик промышленных роботов
Нейропсихолог
Системный биотехнолог
Проектировщик нанотехнологических материалов
Проектировщик промышленных роботов
Архитектор информационных систем
Нейропсихолог
Системный биотехнолог
Как рассказали URA.RU в пресс-службе рекрутингового сервиса HeadHunter, самым интенсивно развивающимся направлением сейчас является все то, что связано с диджитал-технологиями, автоматизацией и искусственным интеллектом. Причем этот тренд проник во все профессиональные сферы - от продаж до медицины.

За последний год очень выросла потребность в диджитализации и продвижении товаров и услуг компаний, поэтому пошел всплеск спроса на IT, аналитиков, digital-маркетологов. Удаленка вызвала рост спроса на специалистов по кибер-безопасности. По нашим данным, за период с 2010 года спрос на цифровые профессии вырос в 27 раз.
Анна Осипова
Руководитель пресс-службы HeadHunter Урал
Если говорить о конкретных специальностях, то рекрутеры советуют выпускникам школ присмотреться к профессиям биоинженера,
биофармаколога, специалиста в биоинформатике, робототехнике, проектировщика умной среды, специалиста в области кибербезопасности, альтернативной энергетики и дизайнера виртуальной реальности. Рекрутеры отмечают, что многие новые специальности рождаются на стыке нескольких
профессий, поэтому нынешние выпускники школ должны быть готовы осваивать сразу несколько направлений.

Кроме того, помимо профессиональных компетенций, лучшие
специалисты будущего просто обязаны будут иметь высоко развитые soft skills (мягкие навыки) — ответственность, способность самостоятельно регулировать свой график, справляться со стрессом, умение формулировать мысли и задачи в онлайн и письменной коммуникации.

https://priem.urfu.ru/#/
Текст: Елена Усенова
Верстка, дизайн: Дмитрий Циулин, Елена Усенова