08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

Решение Артюхова сбило с толку элиты ЯНАО

Источники о главной цели губернатора до 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, артюхов дмитрий
Артюхов останется на второй губернаторский срок Фото:

Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Как сообщают URA.RU источники в политическом истеблишменте, глава региона на хорошем счету у правительства РФ, кроме того, сейчас не выгодно снимать с должности результативного управленца на фоне глобальных политических процессов.

«Повышение Дмитрия Артюхова и переезд в Москву откладывается — глава Ямала останется на второй губернаторский срок», — сообщил агентству инсайдер. «Рейтинг Артюхова, который ведет правительство РФ, полностью позитивный — он на хорошем счету у президента РФ Владимира Путина. В такое непростое время менять успешного управленца на „темную лошадку“ власти не смогут себе позволить», — добавил источник.

Мантуров на Тнф. Тюмень
У Артюхова нет конкурентов на пост губернатора
Фото:

По словам инсайдера, ямальские элиты, приготовившиеся к «борьбе за власть», на время сникли. «Как только прекратились разговоры в кулуарах правительства о переезде Артюхова в Москву, элиты уже напряглись, а когда пошли слухи о том, что губернатор пойдет на второй срок, и вовсе затихли. Реальных конкурентов у Артюхова за пост нет. Поэтому в ближайшие пару лет открытой борьбы за место главы Ямала мы не увидим», — добавил инсайдер.

Инсайдеры добавляют, что сам Артюхов такому развитию событий в целом рад. «У губернатора еще не закончены все дела на Ямале. Он хочет войти в историю региона, как глава, расселивший, если не все, то почти все, аварийки. Частично эта цель будет достигнута в 2025 году, когда расселять миллион квадратных метров непригодного жилья», — рассказывает собеседник. Также инсайдер отмечает, что на посту губернатора Артюхов устраивает и нефтегазовые элиты. «Ему удалось найти баланс и соблюдать его в отношениях со всеми важными для региона компаниями», — рассказывает источник.

Политолог Евгений Забродин также считает, что Артюхов останется на второй срок, но отмечает, что произойдет это не из-за внешнеполитической ситуации. «Дело не в том, что в мире непростая ситуация, а в том, что Дмитрий Артюхов показал хорошие результаты и доказал свою эффективность на этом месте. У Артюхова отличные показатели, он один из самых эффективных губернаторов России и пытаться его ротировать сейчас не имеет смысла», — отметил он.

Забродин добавил, что сейчас внутриполитическая система нуждается в стабильности, сейчас и так много внешних факторов и потрясений. «Устраивать эксперименты внутри регионов, особенно где все устойчиво, на самом деле — опрометчиво», — сказал Забродин.

Политолог Александр Безделов считает, что на данном этапе федеральному центру сложно найти для губернатора подходящую должность в федеральных органах. «История Дмитрия Кобылкина [бывший глава Ямала — прим.ред.] тому подтверждение — он был министром менее двух лет. Поэтому с политической точки зрения нет смысла уходить из такого успешного региона, поскольку практика работы экс-губернаторов в Москве показывает, что долго они там не задерживаются», — отметил Безделов.

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В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Разговоры о том, что Дмитрий Артюхов собирается в Москву после окончания губернаторского срока, начались еще в прошлом году. Тогда все готовились к тому, что он уйдет на повышение. Поспособствовало этому назначение Артюхова в Госсовете — он возглавил комиссию по направлению «Молодежная политика», после чего резко возросло его присутствие в федеральной повестке. Однако сам Артюхов заявлял, что не бросит Ямал ради карьерного роста.

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Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Как сообщают URA.RU источники в политическом истеблишменте, глава региона на хорошем счету у правительства РФ, кроме того, сейчас не выгодно снимать с должности результативного управленца на фоне глобальных политических процессов. «Повышение Дмитрия Артюхова и переезд в Москву откладывается — глава Ямала останется на второй губернаторский срок», — сообщил агентству инсайдер. «Рейтинг Артюхова, который ведет правительство РФ, полностью позитивный — он на хорошем счету у президента РФ Владимира Путина. В такое непростое время менять успешного управленца на „темную лошадку“ власти не смогут себе позволить», — добавил источник. По словам инсайдера, ямальские элиты, приготовившиеся к «борьбе за власть», на время сникли. «Как только прекратились разговоры в кулуарах правительства о переезде Артюхова в Москву, элиты уже напряглись, а когда пошли слухи о том, что губернатор пойдет на второй срок, и вовсе затихли. Реальных конкурентов у Артюхова за пост нет. Поэтому в ближайшие пару лет открытой борьбы за место главы Ямала мы не увидим», — добавил инсайдер. Инсайдеры добавляют, что сам Артюхов такому развитию событий в целом рад. «У губернатора еще не закончены все дела на Ямале. Он хочет войти в историю региона, как глава, расселивший, если не все, то почти все, аварийки. Частично эта цель будет достигнута в 2025 году, когда расселять миллион квадратных метров непригодного жилья», — рассказывает собеседник. Также инсайдер отмечает, что на посту губернатора Артюхов устраивает и нефтегазовые элиты. «Ему удалось найти баланс и соблюдать его в отношениях со всеми важными для региона компаниями», — рассказывает источник. Политолог Евгений Забродин также считает, что Артюхов останется на второй срок, но отмечает, что произойдет это не из-за внешнеполитической ситуации. «Дело не в том, что в мире непростая ситуация, а в том, что Дмитрий Артюхов показал хорошие результаты и доказал свою эффективность на этом месте. У Артюхова отличные показатели, он один из самых эффективных губернаторов России и пытаться его ротировать сейчас не имеет смысла», — отметил он. Политолог Александр Безделов считает, что на данном этапе федеральному центру сложно найти для губернатора подходящую должность в федеральных органах. «История Дмитрия Кобылкина [бывший глава Ямала — прим.ред.] тому подтверждение — он был министром менее двух лет. Поэтому с политической точки зрения нет смысла уходить из такого успешного региона, поскольку практика работы экс-губернаторов в Москве показывает, что долго они там не задерживаются», — отметил Безделов. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Разговоры о том, что Дмитрий Артюхов собирается в Москву после окончания губернаторского срока, начались еще в прошлом году. Тогда все готовились к тому, что он уйдет на повышение. Поспособствовало этому назначение Артюхова в Госсовете — он возглавил комиссию по направлению «Молодежная политика», после чего резко возросло его присутствие в федеральной повестке. Однако сам Артюхов заявлял, что не бросит Ямал ради карьерного роста.
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