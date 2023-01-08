Решение Артюхова сбило с толку элиты ЯНАО

Источники о главной цели губернатора до 2025 года

09 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Артюхов останется на второй губернаторский срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Как сообщают URA.RU источники в политическом истеблишменте, глава региона на хорошем счету у правительства РФ, кроме того, сейчас не выгодно снимать с должности результативного управленца на фоне глобальных политических процессов. «Повышение Дмитрия Артюхова и переезд в Москву откладывается — глава Ямала останется на второй губернаторский срок», — сообщил агентству инсайдер. «Рейтинг Артюхова, который ведет правительство РФ, полностью позитивный — он на хорошем счету у президента РФ Владимира Путина. В такое непростое время менять успешного управленца на „темную лошадку“ власти не смогут себе позволить», — добавил источник. У Артюхова нет конкурентов на пост губернатора Фото: Денис Моргунов © URA.RU По словам инсайдера, ямальские элиты, приготовившиеся к «борьбе за власть», на время сникли. «Как только прекратились разговоры в кулуарах правительства о переезде Артюхова в Москву, элиты уже напряглись, а когда пошли слухи о том, что губернатор пойдет на второй срок, и вовсе затихли. Реальных конкурентов у Артюхова за пост нет. Поэтому в ближайшие пару лет открытой борьбы за место главы Ямала мы не увидим», — добавил инсайдер. Инсайдеры добавляют, что сам Артюхов такому развитию событий в целом рад. «У губернатора еще не закончены все дела на Ямале. Он хочет войти в историю региона, как глава, расселивший, если не все, то почти все, аварийки. Частично эта цель будет достигнута в 2025 году, когда расселять миллион квадратных метров непригодного жилья», — рассказывает собеседник. Также инсайдер отмечает, что на посту губернатора Артюхов устраивает и нефтегазовые элиты. «Ему удалось найти баланс и соблюдать его в отношениях со всеми важными для региона компаниями», — рассказывает источник. Политолог Евгений Забродин также считает, что Артюхов останется на второй срок, но отмечает, что произойдет это не из-за внешнеполитической ситуации. «Дело не в том, что в мире непростая ситуация, а в том, что Дмитрий Артюхов показал хорошие результаты и доказал свою эффективность на этом месте. У Артюхова отличные показатели, он один из самых эффективных губернаторов России и пытаться его ротировать сейчас не имеет смысла», — отметил он. Забродин добавил, что сейчас внутриполитическая система нуждается в стабильности, сейчас и так много внешних факторов и потрясений. «Устраивать эксперименты внутри регионов, особенно где все устойчиво, на самом деле — опрометчиво», — сказал Забродин. Политолог Александр Безделов считает, что на данном этапе федеральному центру сложно найти для губернатора подходящую должность в федеральных органах. «История Дмитрия Кобылкина [бывший глава Ямала — прим.ред.] тому подтверждение — он был министром менее двух лет. Поэтому с политической точки зрения нет смысла уходить из такого успешного региона, поскольку практика работы экс-губернаторов в Москве показывает, что долго они там не задерживаются», — отметил Безделов. Статья по теме Артюхов готовит элиты к своей отставке В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Разговоры о том, что Дмитрий Артюхов собирается в Москву после окончания губернаторского срока, начались еще в прошлом году. Тогда все готовились к тому, что он уйдет на повышение. Поспособствовало этому назначение Артюхова в Госсовете — он возглавил комиссию по направлению «Молодежная политика», после чего резко возросло его присутствие в федеральной повестке. Однако сам Артюхов заявлял, что не бросит Ямал ради карьерного роста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Как сообщают URA.RU источники в политическом истеблишменте, глава региона на хорошем счету у правительства РФ, кроме того, сейчас не выгодно снимать с должности результативного управленца на фоне глобальных политических процессов. «Повышение Дмитрия Артюхова и переезд в Москву откладывается — глава Ямала останется на второй губернаторский срок», — сообщил агентству инсайдер. «Рейтинг Артюхова, который ведет правительство РФ, полностью позитивный — он на хорошем счету у президента РФ Владимира Путина. В такое непростое время менять успешного управленца на „темную лошадку“ власти не смогут себе позволить», — добавил источник. По словам инсайдера, ямальские элиты, приготовившиеся к «борьбе за власть», на время сникли. «Как только прекратились разговоры в кулуарах правительства о переезде Артюхова в Москву, элиты уже напряглись, а когда пошли слухи о том, что губернатор пойдет на второй срок, и вовсе затихли. Реальных конкурентов у Артюхова за пост нет. Поэтому в ближайшие пару лет открытой борьбы за место главы Ямала мы не увидим», — добавил инсайдер. Инсайдеры добавляют, что сам Артюхов такому развитию событий в целом рад. «У губернатора еще не закончены все дела на Ямале. Он хочет войти в историю региона, как глава, расселивший, если не все, то почти все, аварийки. Частично эта цель будет достигнута в 2025 году, когда расселять миллион квадратных метров непригодного жилья», — рассказывает собеседник. Также инсайдер отмечает, что на посту губернатора Артюхов устраивает и нефтегазовые элиты. «Ему удалось найти баланс и соблюдать его в отношениях со всеми важными для региона компаниями», — рассказывает источник. Политолог Евгений Забродин также считает, что Артюхов останется на второй срок, но отмечает, что произойдет это не из-за внешнеполитической ситуации. «Дело не в том, что в мире непростая ситуация, а в том, что Дмитрий Артюхов показал хорошие результаты и доказал свою эффективность на этом месте. У Артюхова отличные показатели, он один из самых эффективных губернаторов России и пытаться его ротировать сейчас не имеет смысла», — отметил он. Политолог Александр Безделов считает, что на данном этапе федеральному центру сложно найти для губернатора подходящую должность в федеральных органах. «История Дмитрия Кобылкина [бывший глава Ямала — прим.ред.] тому подтверждение — он был министром менее двух лет. Поэтому с политической точки зрения нет смысла уходить из такого успешного региона, поскольку практика работы экс-губернаторов в Москве показывает, что долго они там не задерживаются», — отметил Безделов. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Разговоры о том, что Дмитрий Артюхов собирается в Москву после окончания губернаторского срока, начались еще в прошлом году. Тогда все готовились к тому, что он уйдет на повышение. Поспособствовало этому назначение Артюхова в Госсовете — он возглавил комиссию по направлению «Молодежная политика», после чего резко возросло его присутствие в федеральной повестке. Однако сам Артюхов заявлял, что не бросит Ямал ради карьерного роста.