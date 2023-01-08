Решение Артюхова сбило с толку элиты ЯНАО

Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Как сообщают URA.RU источники в политическом истеблишменте, глава региона на хорошем счету у правительства РФ, кроме того, сейчас не выгодно снимать с должности результативного управленца на фоне глобальных политических процессов.
«Повышение Дмитрия Артюхова и переезд в Москву откладывается — глава Ямала останется на второй губернаторский срок», — сообщил агентству инсайдер. «Рейтинг Артюхова, который ведет правительство РФ, полностью позитивный — он на хорошем счету у президента РФ Владимира Путина. В такое непростое время менять успешного управленца на „темную лошадку“ власти не смогут себе позволить», — добавил источник.
По словам инсайдера, ямальские элиты, приготовившиеся к «борьбе за власть», на время сникли. «Как только прекратились разговоры в кулуарах правительства о переезде Артюхова в Москву, элиты уже напряглись, а когда пошли слухи о том, что губернатор пойдет на второй срок, и вовсе затихли. Реальных конкурентов у Артюхова за пост нет. Поэтому в ближайшие пару лет открытой борьбы за место главы Ямала мы не увидим», — добавил инсайдер.
Инсайдеры добавляют, что сам Артюхов такому развитию событий в целом рад. «У губернатора еще не закончены все дела на Ямале. Он хочет войти в историю региона, как глава, расселивший, если не все, то почти все, аварийки. Частично эта цель будет достигнута в 2025 году, когда расселять миллион квадратных метров непригодного жилья», — рассказывает собеседник. Также инсайдер отмечает, что на посту губернатора Артюхов устраивает и нефтегазовые элиты. «Ему удалось найти баланс и соблюдать его в отношениях со всеми важными для региона компаниями», — рассказывает источник.
Политолог Евгений Забродин также считает, что Артюхов останется на второй срок, но отмечает, что произойдет это не из-за внешнеполитической ситуации. «Дело не в том, что в мире непростая ситуация, а в том, что Дмитрий Артюхов показал хорошие результаты и доказал свою эффективность на этом месте. У Артюхова отличные показатели, он один из самых эффективных губернаторов России и пытаться его ротировать сейчас не имеет смысла», — отметил он.
Забродин добавил, что сейчас внутриполитическая система нуждается в стабильности, сейчас и так много внешних факторов и потрясений. «Устраивать эксперименты внутри регионов, особенно где все устойчиво, на самом деле — опрометчиво», — сказал Забродин.
Политолог Александр Безделов считает, что на данном этапе федеральному центру сложно найти для губернатора подходящую должность в федеральных органах. «История Дмитрия Кобылкина [бывший глава Ямала — прим.ред.] тому подтверждение — он был министром менее двух лет. Поэтому с политической точки зрения нет смысла уходить из такого успешного региона, поскольку практика работы экс-губернаторов в Москве показывает, что долго они там не задерживаются», — отметил Безделов.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Разговоры о том, что Дмитрий Артюхов собирается в Москву после окончания губернаторского срока, начались еще в прошлом году. Тогда все готовились к тому, что он уйдет на повышение. Поспособствовало этому назначение Артюхова в Госсовете — он возглавил комиссию по направлению «Молодежная политика», после чего резко возросло его присутствие в федеральной повестке. Однако сам Артюхов заявлял, что не бросит Ямал ради карьерного роста.
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».