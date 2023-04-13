Глава Рособрнадзора: Киев украл данные детей Запорожья и Херсона

Анзор Музаев — о трудностях интеграции и об особенностях ЕГЭ-2023 в новых регионах

14 апреля 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев — об интеграции новых регионов в российскую систему образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России В Запорожской и Херсонской областях произошла кража данных учащихся. Сделали это руководители школ, которые в 2022 году не согласились с вхождением регионов в состав России и предпочли уехать на Украину. Об этом в интервью URA.RU рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Проблемы удалось решить, и в этом году ученики всех школ на новых территориях смогут сдать выпускные экзамены на особых условиях, сообщил Музаев. — Анзор Ахмедович, как проходит интеграция учебных заведений новых территорий в образовательную систему РФ? Есть ли какие-то проблемы? Выпускники новых регионов будут поступать по общим правилам Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Я бы сказал, что проще, чем это проходило в Крыму и Севастополе в 2014 году. Тогда у нас не было опыта, и все делалось впервые. Когда появилось четыре новых субъекта, у нас уже была готова примерная модель с учетом особенностей работы. В плане нормативно-правового обеспечения было проще это реализовать за счет поддержки всех институтов власти — Правительства РФ, Госдумы, Министерства просвещения. Федеральным законом об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием четырех новых регионов регламентирован переходный период до 2026 года. — В 2022 году были трудности с выдачей аттестатов ученикам новых регионов. Могли бы рассказать, почему это произошло, и какие проблемы остались? — В Донецкой и Луганской областях все было отлажено. [В 2022 году] Мы поехали в Херсонскую и Запорожскую области. Директорский корпус двух субъектов не просто убежал, а они уничтожили, забрали с собой все жесткие диски, на которых хранились электронные журналы. В бумажном виде практически ничего не было. В всю информацию по школьникам, начиная с первого класса, все, что им было полезно. Они хотели просто стереть историю человека. Почти сто процентов директоров школ в одночасье так поступили. Единицы остались. Перейдя на ту сторону, они занимались рассылками ученикам и родителям: если хотите получить аттестат, бросайте территорию и переходите в «свободную Украину». Причем такая ситуация была не только в школах, но и в вузах. Школьникам в новых регионах еще предстоит испытать на себе всю сложность ЕГЭ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мы приняли оперативное решение по аккредитации этих учебных заведений, согласно российскому законодательству. Все выпускники получили аттестаты российского образца, но самая тяжелая ситуация была именно со школами, потому что не было никаких данных по оценкам учеников. С учителями мы разработали компьютерное тестирование по всем предметам, понимая, в каком положении находятся ребята. Был ажиотаж среди учащихся на получение российского аттестата. В этом году мы ввели механизм временного лицензирования и аккредитации учебных заведений в заявительном порядке. До 2026 года они должны привести все материально-технические требования в порядок и получить постоянные лицензию и аккредитацию. По итогам трех лет посмотрим ситуацию. Возможно, будут учебные организации, которые не справятся. Будем принимать соответствующие решения уже в 2026 году. — В России уже много лет выпускники 11 классов сдают ЕГЭ. А какие правила аттестации действуют для выпускников школ в новых регионах? И какие правила поступления в вузы для них разработаны? — У ребят из новых регионов есть право выбора пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме промежуточной аттестации или в форме ЕГЭ. В обоих случаях при успешном прохождении ГИА ребята получают аттестат за 11 класс и вправе поступать в высшие учебные заведения своего субъекта, которые уже перешли на наши стандарты, или в любой другой вуз России. Выпускникам школ в новых регионах будут созданы необходимые условия для сдачи ЕГЭ, заверил Анзор Музаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU По опыту прошлого года мы знаем, что для ребят из этих четырех субъектов, даже когда они еще не были приняты в состав России, Минобрнауки были выделены дополнительные места для возможности поступить в российские вузы. Не имея результатов ЕГЭ, выпускники новых регионов могут сдать вступительные испытания непосредственно в вузе и поступить в высшее учебное заведение. Вузы самостоятельно проводят вступительные испытания в установленных вузами формах, в т. ч. в форме собеседования. Вот и все «особые возможности», которые у них есть. — На новых территориях сколько школьников будут сдавать ЕГЭ в этом году? И показывает ли ЕГЭ там реальный уровень знаний? — По состоянию на 1 февраля, а это у нас контрольная точка, когда все выпускники определяются с выбором предметов, которые они сдают, в ДНР на участие в ЕГЭ заявились 1 тысяча 112 учеников, в ЛНР — 701 ученик. — Эти цифры нас не удивляют, потому что с 2014 года мы с коллегами из этих регионов работаем в плотном взаимодействии. Был период, когда ребят, изъявивших желание сдавать ЕГЭ, возили в приграничные российские субъекты — Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области, где для них специально создавались пункты сдачи экзамена. В пунктах сдачи ЕГЭ на новых территориях обеспечат безопасные условия пребывания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Несколько лет назад мы начали лицензировать образовательную деятельность на этих двух территориях. Процесс был достаточно активным. В лидерах была ДНР, пока в ЛНР набирались опыта. Затем мы уже открывали пункты сдачи экзаменов непосредственно на территории республик. Не было никаких особых поблажек, организовывалась видеотрансляция во время ЕГЭ, были общественные наблюдали, на местах работали наши коллеги. — А в Запорожье и в Херсонской области желающих не появилось? — Запорожская область вызвала у нас удивление — от нее заявилось 179 выпускников на сдачу ЕГЭ. Но здесь надо понимать, что заявиться — не значит прийти. У нас ежегодно 15-20% неявки на экзамены по всей стране. По Херсонской области пока желающих нет. В случае их появления мы предоставим им возможность принять участие в ЕГЭ. Работа по подготовке к ЕГЭ уже ведется специалистами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Конечно, времени очень мало. Надо понимать, что подготовка к ЕГЭ ведется не в последний год перед выпуском, а на протяжении длительного времени по заданным стандартам и учебникам. Ребята из Херсонской и Запорожской областей были этого лишены, а в ДНР и ЛНР ситуация была несколько лучше, учитывая взаимодействие с ними на протяжении нескольких лет по обучению по нашим стандартам. Но все равно нельзя назвать условия, в которых они находились, комфортными. И здесь наша помощь необходима. — В условиях, когда линия фронта российских регионов находится совсем недалеко, необходимо думать о безопасности детей. Как эти вопросы будут решаться? Власти РФ обеспечат безопасность в пунктах проведения экзаменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Во-первых, если выпускник не сдает ЕГЭ, ничего страшного не происходит, и он может пойти по другому «треку» поступления в вузы. Если, взвесив все «за» и «против», ребенок хочет сдавать ЕГЭ, мы должны создать все условия. Мы на связи с субъектами, определяем безопасные пункты сдачи ЕГЭ, так как они не должны находиться в зоне возможной диверсии или атаки. Из Москвы нам сложно рассчитать ситуацию, но мы получаем согласованную информацию от губернаторов и военных, которые определяют безопасное место для проведения экзамена. Мы рассматриваем варианты с перевозкой выпускников к месту сдачи. На пограничных территориях тоже все непросто, например, в Белгородской и Курской областях. Идет постоянная работа в связи с постоянно меняющейся ситуацией, и даже сейчас мы не можем точно сказать, в каком конкретном месте выпускники будут сдавать экзамен. Но по отношению к четырем новым субъектам и регионам, граничащим с зоной конфликта, у нас гибкая модель взаимодействия, и решения принимаются без всяких ограничительных сроков. Все решения будут приниматься, исходя из соображений безопасности. До экзаменов еще есть время, и мы сможем принять конкретное решение за несколько дней до их проведения. — По стандарту в пунктах проведения экзамена обычно организовано видеонаблюдение и применяются технические методы контроля. Есть ли похожие системы в учебных учреждениях новых регионов? Как осуществляется контроль за проведением экзаменов, в том числе тех, что сдаются дистанционно? Наблюдение за ходом ЕГЭ — отработанный процесс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В целом по России показатель онлайн-наблюдения составляет более 98%, малая часть осуществляется в офлайне. Это труднодоступные районы, где существуют проблемы со связью. Например, тундра или Крайний Север, когда организация онлайн-трансляции является экономически невыгодной и нецелесообразной. Там, где нет возможности онлайн-трансляции, будет вестись офлайн. На территориях ДНР и ЛНР все эти годы требования соблюдались. Мы все видео просматривали и проводили анализ работ. Тут ничего нового для нас нет. Порядки и требования к оснащению пунктов проведения экзамена для всех едины, и никаких поправок или поблажек не предусмотрено. — Вы сказали, что специалисты ФИПИ принимают участие в подготовке педагогов и учащихся к проведению ЕГЭ. Но все-таки за пару лет общую картину достаточно сложно исправить. Как осуществляется подготовка ребят к ЕГЭ в условиях перехода на российские стандарты? — Помимо ФИПИ с преподавателями и учениками работают представители Министерства просвещения РФ. В сфере образования не бывает ежеминутных результатов, и это достаточно долгий процесс. Мы проводили исследования и оценку качества знаний ребят на территории четырех субъектов. В ДНР и ЛНР результаты получше, потому что они давно перешли на наши учебники и стандарты. Совершенно понятная история с Запорожской и Херсонской областями: там результаты были пониже, хотя мы брали предметы естественно-научного блока (математику, химию, биологию), а не гуманитарные. Выпускники новых регионов ничем ни уступают московским В Донецкой и Луганской народных республиках результаты тестирования уже приблизились к среднероссийским, как и результаты ЕГЭ, которые сдавали ребята. Конечно, школьникам Херсонской и Запорожской областей потребуется больше времени на подготовку по российским образовательным программам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Запорожской и Херсонской областях произошла кража данных учащихся. Сделали это руководители школ, которые в 2022 году не согласились с вхождением регионов в состав России и предпочли уехать на Украину. Об этом в интервью URA.RU рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Проблемы удалось решить, и в этом году ученики всех школ на новых территориях смогут сдать выпускные экзамены на особых условиях, сообщил Музаев. — Анзор Ахмедович, как проходит интеграция учебных заведений новых территорий в образовательную систему РФ? Есть ли какие-то проблемы? — Я бы сказал, что проще, чем это проходило в Крыму и Севастополе в 2014 году. Тогда у нас не было опыта, и все делалось впервые. Когда появилось четыре новых субъекта, у нас уже была готова примерная модель с учетом особенностей работы. В плане нормативно-правового обеспечения было проще это реализовать за счет поддержки всех институтов власти — Правительства РФ, Госдумы, Министерства просвещения. Федеральным законом об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием четырех новых регионов регламентирован переходный период до 2026 года. — В 2022 году были трудности с выдачей аттестатов ученикам новых регионов. Могли бы рассказать, почему это произошло, и какие проблемы остались? — В Донецкой и Луганской областях все было отлажено. [В 2022 году] Мы поехали в Херсонскую и Запорожскую области. Директорский корпус двух субъектов не просто убежал, а они уничтожили, забрали с собой все жесткие диски, на которых хранились электронные журналы. В бумажном виде практически ничего не было. В всю информацию по школьникам, начиная с первого класса, все, что им было полезно. Они хотели просто стереть историю человека. Мы приняли оперативное решение по аккредитации этих учебных заведений, согласно российскому законодательству. Все выпускники получили аттестаты российского образца, но самая тяжелая ситуация была именно со школами, потому что не было никаких данных по оценкам учеников. С учителями мы разработали компьютерное тестирование по всем предметам, понимая, в каком положении находятся ребята. Был ажиотаж среди учащихся на получение российского аттестата. В этом году мы ввели механизм временного лицензирования и аккредитации учебных заведений в заявительном порядке. До 2026 года они должны привести все материально-технические требования в порядок и получить постоянные лицензию и аккредитацию. По итогам трех лет посмотрим ситуацию. Возможно, будут учебные организации, которые не справятся. Будем принимать соответствующие решения уже в 2026 году. — В России уже много лет выпускники 11 классов сдают ЕГЭ. А какие правила аттестации действуют для выпускников школ в новых регионах? И какие правила поступления в вузы для них разработаны? По опыту прошлого года мы знаем, что для ребят из этих четырех субъектов, даже когда они еще не были приняты в состав России, Минобрнауки были выделены дополнительные места для возможности поступить в российские вузы. Не имея результатов ЕГЭ, выпускники новых регионов могут сдать вступительные испытания непосредственно в вузе и поступить в высшее учебное заведение. Вузы самостоятельно проводят вступительные испытания в установленных вузами формах, в т. ч. в форме собеседования. Вот и все «особые возможности», которые у них есть. — На новых территориях сколько школьников будут сдавать ЕГЭ в этом году? И показывает ли ЕГЭ там реальный уровень знаний? — Эти цифры нас не удивляют, потому что с 2014 года мы с коллегами из этих регионов работаем в плотном взаимодействии. Был период, когда ребят, изъявивших желание сдавать ЕГЭ, возили в приграничные российские субъекты — Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области, где для них специально создавались пункты сдачи экзамена. Несколько лет назад мы начали лицензировать образовательную деятельность на этих двух территориях. Процесс был достаточно активным. В лидерах была ДНР, пока в ЛНР набирались опыта. Затем мы уже открывали пункты сдачи экзаменов непосредственно на территории республик. Не было никаких особых поблажек, организовывалась видеотрансляция во время ЕГЭ, были общественные наблюдали, на местах работали наши коллеги. — А в Запорожье и в Херсонской области желающих не появилось? Работа по подготовке к ЕГЭ уже ведется специалистами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Конечно, времени очень мало. Надо понимать, что подготовка к ЕГЭ ведется не в последний год перед выпуском, а на протяжении длительного времени по заданным стандартам и учебникам. Ребята из Херсонской и Запорожской областей были этого лишены, а в ДНР и ЛНР ситуация была несколько лучше, учитывая взаимодействие с ними на протяжении нескольких лет по обучению по нашим стандартам. Но все равно нельзя назвать условия, в которых они находились, комфортными. И здесь наша помощь необходима. — В условиях, когда линия фронта российских регионов находится совсем недалеко, необходимо думать о безопасности детей. Как эти вопросы будут решаться? — Во-первых, если выпускник не сдает ЕГЭ, ничего страшного не происходит, и он может пойти по другому «треку» поступления в вузы. Если, взвесив все «за» и «против», ребенок хочет сдавать ЕГЭ, мы должны создать все условия. Мы на связи с субъектами, определяем безопасные пункты сдачи ЕГЭ, так как они не должны находиться в зоне возможной диверсии или атаки. Из Москвы нам сложно рассчитать ситуацию, но мы получаем согласованную информацию от губернаторов и военных, которые определяют безопасное место для проведения экзамена. Мы рассматриваем варианты с перевозкой выпускников к месту сдачи. На пограничных территориях тоже все непросто, например, в Белгородской и Курской областях. Идет постоянная работа в связи с постоянно меняющейся ситуацией, и даже сейчас мы не можем точно сказать, в каком конкретном месте выпускники будут сдавать экзамен. Но по отношению к четырем новым субъектам и регионам, граничащим с зоной конфликта, у нас гибкая модель взаимодействия, и решения принимаются без всяких ограничительных сроков. Все решения будут приниматься, исходя из соображений безопасности. До экзаменов еще есть время, и мы сможем принять конкретное решение за несколько дней до их проведения. — По стандарту в пунктах проведения экзамена обычно организовано видеонаблюдение и применяются технические методы контроля. Есть ли похожие системы в учебных учреждениях новых регионов? Как осуществляется контроль за проведением экзаменов, в том числе тех, что сдаются дистанционно? — В целом по России показатель онлайн-наблюдения составляет более 98%, малая часть осуществляется в офлайне. Это труднодоступные районы, где существуют проблемы со связью. Например, тундра или Крайний Север, когда организация онлайн-трансляции является экономически невыгодной и нецелесообразной. Там, где нет возможности онлайн-трансляции, будет вестись офлайн. На территориях ДНР и ЛНР все эти годы требования соблюдались. Мы все видео просматривали и проводили анализ работ. Тут ничего нового для нас нет. Порядки и требования к оснащению пунктов проведения экзамена для всех едины, и никаких поправок или поблажек не предусмотрено. — Вы сказали, что специалисты ФИПИ принимают участие в подготовке педагогов и учащихся к проведению ЕГЭ. Но все-таки за пару лет общую картину достаточно сложно исправить. Как осуществляется подготовка ребят к ЕГЭ в условиях перехода на российские стандарты? — Помимо ФИПИ с преподавателями и учениками работают представители Министерства просвещения РФ. В сфере образования не бывает ежеминутных результатов, и это достаточно долгий процесс. Мы проводили исследования и оценку качества знаний ребят на территории четырех субъектов. В ДНР и ЛНР результаты получше, потому что они давно перешли на наши учебники и стандарты. Совершенно понятная история с Запорожской и Херсонской областями: там результаты были пониже, хотя мы брали предметы естественно-научного блока (математику, химию, биологию), а не гуманитарные. В Донецкой и Луганской народных республиках результаты тестирования уже приблизились к среднероссийским, как и результаты ЕГЭ, которые сдавали ребята. Конечно, школьникам Херсонской и Запорожской областей потребуется больше времени на подготовку по российским образовательным программам.