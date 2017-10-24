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24 октября 2017
12:22  24 октября 2017 0

Пермский транссексуал потребовал денег у Жириновского

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир
Владимира Жириновского скоро пригласят в судФото: Владимир Андреев © URA.RU

В московском суде рассмотрят иск транссексуала Александры Селяниновой к Владимиру Жириновскому. О своих требованиях истица сама рассказала «URA.RU».

Транссексуал из Березников — бывший милиционер Александра Селянинова, которая считает себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина — составила иск к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и направила его в Мещанский районный суд Москвы. Истица требует от политика 100 тысяч рублей за причинение морального ущерба. Судебное заседание пока не назначено.

Поводом для судебных разбирательств стали выступления Жириновского в эфире ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия 1». Политик нелестно высказался в адрес трансвеститов и транссексуалов.

Александра Селянинова ведет Жириновского в суд
Фото со страницы Александры Селяниновой в Facebook

Александра Селянинова сочла слова либерал-демократа обидными и решила судиться, чтобы убедить общественность в недопустимости резких высказываний в адрес транссексуалов. «Я хочу в судебном процессе объяснить обществу суть происходящего и то, что позиция определенных людей близка к нацистской идеологии», — отметила истица.

Ранее она уже пыталась засудить телеведущего Владимира Соловьева за негативное высказывание в адрес ЛГБТ-сообщества, а позже обращалась к властям США с просьбой помочь ей в выдвижении на должность президента России в 2018 году.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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