На Урале похоронят бойцов ЧВК Вагнера, погибших от авиаудара в Сирии

13:19 12 марта 2018 4

Прощание с Матвеевым (на фото) пройдет в ближайшие дни Фото: со страницы Елены Матвеевой во «ВКонтакте»

В Свердловской области пройдет череда похорон: земле предадут тела бойцов Частной военной компании Вагнера, погибших в результате удара войск США в Сирии. Об этом «URA.RU» сообщили казаки, поддерживающие связь с родными погибших. По их информации, в ближайшие дни, 14 марта, в Асбесте состоятся похороны Станислава Матвеева, а чуть позже — Игоря Косотурова.

«19 марта все соберемся в Асбесте, чтобы попрощаться с Косотуром», — рассказал агентству один из казаков, знавших бойца. Информации о похоронах еще одного свердловчанина, погибшего недавно в Сирии, — Руслана Гаврилова из поселка Кедровое, пока нет.

Инцидент с участием бойцов ЧВК Вагнера и военных сил США произошел в местечке Хишим в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии 7 февраля 2018 года. В результате авиаудара погибли, по разным данным, от нескольких человек до двух сотен российских наемников. По одной из версий, «вагнеровцы» должны были захватить нефтяной завод, который контролировался сирийской оппозицией. В числе погибших, имена которых опубликовали федеральные СМИ, были Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, Игорь Ананьев из Москвы, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое.