23:22 12 февраля 2018 20

Кирилл Ананьев также погиб под Дейр-эз-Зором Фото: со страницы Ростислав Журавлева во «ВКонтакте»

Среди бойцов пятой штурмовой тактической группы частной военной компании (так называемой ЧВК Вагнера), погибших в ходе авиаудара 7 февраля возле местечка Хишам в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, были добровольцы с Урала, воевавшие в Донбассе. Об этом сообщил 12 февраля вечером «Коммерсант» со ссылкой на Группу независимых исследователей Conflict Intelligence Team.

«По данным CIT, от ударов коалиции погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области и Владимир Логинов [его родной город не указан], — пишет издание. — Как утверждает организация, Ладыгин и Косотуров раньше воевали в Донбассе, а Логинов был активным участником казачьего движения».

Владимир Ефимов в Донбассе был замкомандира бригады «Призрак» Алексея Мозгового Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между тем, скорее всего, это далеко не полный список погибших в Сирии уральцев — вероятно, речь может идти о десятках погибших. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель Свердловского областного фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. «В этой пятой штурмовой роте как раз были уральцы», — говорит он.

О недавней гибели в Сирии своего товарища, воевавшего ранее на юго-востоке Украины, сообщил уральский журналист, бывший собкор «URA.RU» в Донбассе Ростислав Журавлев. «7 февраля в бою на берегу реки Ефрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев. Кирилл был ополченцем ДНР, дослужился до командира минометного взвода. Потом поехал в Сирию. Вечная память…», — написал Ростислав на своей странице в Facebook.

На данный момент нет никакой информации о судьбе уральских добровольцев с позывными Рус и Гор — с момента боя они не выходили на связь. «Недавно позвонила жена одного из наших, Эдика, сообщила, что он ранен, но, к счастью, жив», — говорит руководитель фонда ветеранов спецназа.

Со слов российских добровольцев, находящихся сейчас в Сирии, Ефимов пересказывает обстоятельства инцидента 7 февраля. «Наши должны были пройти через мост и захватить несколько объектов — территорию, богатую нефтью, которую [президент Сирии Башар] Асад отдал нашим нефтяным магнатам под разработку. Шли походной колонной и не успели развернуться в боевой порядок, когда на них напали курды. За спиной у наших было девять танков. Следом шла вторая штурмовая тактическая группа, она меньше пострадала. Третья практически не пострадала.

Курды напали — наши им вломили. Курды отступили, после чего американцы отработали по нашим крупной артиллерией, закидали минами, а потом еще шарахнули из аналога нашего «Смерча», который стреляет за 90 км — отработали по площадям. В итоге 212 покойников. Человек, который мне сообщил об этом, пишет, что там было месиво. От пятой штурмовой тактической группы почти никого не осталось, тех, кто жив, можно сосчитать по пальцам».

Ветеран-общественник переживает за то, как будут хоронить погибших россиян. «Летун, погибший в Сирии — герой, а этих как будут хоронить? Втихушку? — спрашивает Ефимов. — Летчику такие почести, а этим ребятам? Они ведь также погибли на этой войне!».

9 февраля телеканал CBS со ссылкой на источники в Минобороны США сообщил, что в результате ударов пострадали «российские наемники». Об этом же писал бывший полевой командир самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков).