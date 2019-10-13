Бывший муж Ксении Собчак отказался говорить о ее новом замужестве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Актер Максим Виторган высказался о браке бывшей супруги, телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Артист считает, что у торжества, которое состоялось 13 сентября, «достаточно комментаторов».

Виторган стал гостем программы «На троих» YouTube-канала RTVI. Журналисты решили кроме творческих планов обсудить с ним свадьбу бывшей жены. «Я был на свадьбе Собчак, на одной из. У меня есть к этому свое отношение, оно осталось со мной, а Ксения пошла жить дальше», — заявил Виторган. Актер подчеркнул, что не собирается говорить о прошедшем торжестве, так как не хочет становиться еще одним «комментатором» свадьбы экс-супруги, которых и без него «хватает».

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября в Москве. К Грибоедовскому ЗАГСу пара приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Телеведущая сделала новоиспеченному мужу подарок в виде эротического танца. После этого выступления родители Богомолова покинули торжество.

Виторган и Собчак развелись после шести лет брака, в котором у них родился сын Платон. После официального развода с актером Собчак оставалась свободной всего 41 день.