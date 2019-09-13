Телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. К зданию Грибоедовского ЗАГСа в Москве молодожены приехали на катафалке.
«Вот так интересно живем», — заявил Богомолов корреспонденту telegram-канала LIFE SHOT. На автомобиле была надпись «Пока смерть не разлучит нас».
Первыми на свадьбу приехали родители жениха: кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой. Со стороны Собчак приехала ее мама — член Совета Федерации Людмила Нарусова.
Сообщается, что из-за большого количества журналистов, Собчак пришлось прибегнуть к помощи охраны. Оказалось, что за дверь ЗАГСа случайно выставили начальницу учреждения. «Вы кто?» — строго спросили ее охранники. «Да начальница я! Пропускайте!» — приводит слова руководителя ЗАГСа «Комсомольская правда».
Как писало ранее «URA.RU», на банкете молодожены ждут почти 300 гостей. Церемония обошлась партнерам в 12 миллионов рублей, без учета аренды помещения. На свадьбе будут присутствовать ведущий Игорь Верник, певица Земфира и режиссер Рената Литвинова, пишет «Национальная служба новостей».
Для влюбленных это уже второй по счету брак. Собчак развелась со своим первым мужем Максимом Виторганом в июне этого года, передает «Утро.ру». От первого брака у нее остался сын Платон. Богомолов бросил свою супругу, актрису Дарью Мороз в 2018 году, у них есть общая дочь Анна.