Стало известно, сколько дней Собчак оставалась свободной после развода с Виторганом

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Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения, портрет
Ксения Собчак официально была одинока чуть больше месяцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После развода с актером Максимом Виторганом телеведущая Ксения Собчак была не замужем 41 день. Это стало известно благодаря сообщению мирового судебного участка района Хамовники в Москве, где расторгали брак.

«Иск о разводе Ксения Собчак подала 31 мая, суд 1 июля расторг брак, а 3 августа данное решение вступило в законную силу», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на данные суда.

Известно, что 13 сентября Собчак зарегистрировала отношения с режиссером Константином Богомоловым. Сообщалось, что он стал причиной разлада в предыдущих отношениях Собчак. Брак с Виторганом длился с 2013 года, когда после разрыва с политиком Ильей Яшиным пара провела свадебную церемонию.

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