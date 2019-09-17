Стало известно, сколько дней Собчак оставалась свободной после развода с Виторганом

Ксения Собчак официально была одинока чуть больше месяца
После развода с актером Максимом Виторганом телеведущая Ксения Собчак была не замужем 41 день. Это стало известно благодаря сообщению мирового судебного участка района Хамовники в Москве, где расторгали брак.
«Иск о разводе Ксения Собчак подала 31 мая, суд 1 июля расторг брак, а 3 августа данное решение вступило в законную силу», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на данные суда.
Известно, что 13 сентября Собчак зарегистрировала отношения с режиссером Константином Богомоловым. Сообщалось, что он стал причиной разлада в предыдущих отношениях Собчак. Брак с Виторганом длился с 2013 года, когда после разрыва с политиком Ильей Яшиным пара провела свадебную церемонию.