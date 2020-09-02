Стрелков предрек России потерю Беларуси вслед за Украиной

Для РФ велика угроза потерять Белоруссию вслед за Украиной. К такому развитию событий могут привести непрекращающиеся протесты в республике, рассказал в беседе с URA.RU экс-министр обороны ДНР, военный эксперт Игорь Стрелков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров уже обвинил в дестабилизации ситуации в Белоруссии соседнюю Украину. По его словам, украинские экстремисты занимаются в республике провокациями и призывают белорусов к «радикальным действиям».
«Для Российской Федерации велика угроза потерять Белоруссию вслед за Украиной», — предупредил Стрелков. При этом он подчеркнул, что на Украине нет единой государственной политики, и за организацией беспорядков в Белоруссии стоит не президент Владимир Зеленский. «Околовластные структуры Украины причастны к засылке националистов. Не секрет, что на Украине главным шефом ультранационалистов является министр внутренних дел Арсен Аваков, который даже влиятельнее Зеленского», — сказал Стрелков.
Эксперт также считает, что совместные военные учения России и Белоруссии, в том числе, политический ход. «Любые учения имеют политический подтекст. Это дает сигнал, что Россия поддерживает Белоруссию. Итогом [учений] может стать создание постоянной российской базы в Беларуси», — заключил озвучил экс-министр обороны ДНР.
Массовые протесты в Белоруссии начались после победы Лукашенко на выборах Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ был создан резерв силовиков для помощи Белоруссии, передает RT.
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