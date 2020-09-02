Россия и Беларусь проведут совместные военные учения

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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, марш, медицинская маска, защитная маска, военнослужащие цво, репетиция парада, маска на лицо, военнослужащие
Страны проведут военные учения и в России, и в Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 году Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения на территории РФ и республики. Двустороннее военное сотрудничество по телефону обсудили начальники генштабов Вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович.

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению „Славянское братство—2020“, которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению „Кавказ — 2020“, которое пройдет на территории РФ», — сообщается в telegram-канале Минобороны Белоруссии.

4 сентября министр обороны республики Виктор Хренин в Москве примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, передает агентство Nation News. Визит Хренина в Россию будет способствовать развитию военного сотрудничества между РФ и Белоруссией. Кроме этого, в Москве президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Этот визит может стать началом интеграции стран до уровня конфедерации или реального единого государства между Россией и Белоруссией, сообщает издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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