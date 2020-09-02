Россия и Беларусь проведут совместные военные учения

В 2020 году Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения на территории РФ и республики. Двустороннее военное сотрудничество по телефону обсудили начальники генштабов Вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович.
«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению „Славянское братство—2020“, которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению „Кавказ — 2020“, которое пройдет на территории РФ», — сообщается в telegram-канале Минобороны Белоруссии.
4 сентября министр обороны республики Виктор Хренин в Москве примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, передает агентство Nation News. Визит Хренина в Россию будет способствовать развитию военного сотрудничества между РФ и Белоруссией. Кроме этого, в Москве президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Этот визит может стать началом интеграции стран до уровня конфедерации или реального единого государства между Россией и Белоруссией, сообщает издание «Взгляд».
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