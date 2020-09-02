Лавров обвинил Украину в беспорядках в Беларуси

Экстремисты, прошедшие подготовку на Украине, занимаются провокациями в Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — цитирует РИА «Новости» Лаврова. Там они занимаются провокациями и призывают народ республики к «радикальным действиям», добавил он.
По словам Лаврова, на Украине экстремистов готовят в таких организациях, как «трезубец Степана Бандеры», «С14» и «Правый сектор» (запрещен в России). Все эти структуры дестабилизируют ситуацию в Белоруссии.
Лавров рассказал, что Россия занимает взвешенную позицию по отношению к белорусским событиям, передает «Национальная служба новостей». При этом, по словам главы МИД РФ, Евросоюз и НАТО делают «деструктивные заявления» по поводу ситуации в республике.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. На них Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ был создан резерв силовиков для помощи Белоруссии, передает RT.
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