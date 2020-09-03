В России запретят снижать прожиточный минимум

Инициатива застрахуют граждан от сокращения социальных выплат Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство России планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

«По замыслу правительства в ближайшее время субъектам Федерации запретят снижать свой региональный прожиточный минимум — даже если потребительская корзина подешевеет», — сообщили газете «Известия» источники, близкие к кабмину.

Запрет будет действовать в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Отмечается, что сейчас снижение прожиточного минимума — довольно частая практика. Так, во II квартале 2020 года прожиточный минимум снизился в Ямало-Ненецком автономном округе (с 17 707 до 17 511 рублей), в Свердловской и Смоленской областях (с 11 763 до 11 713 рублей и с 12 088 до 12 038 рублей). Кроме того, правительство обсуждает корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, а для субъектов будет установлен специальный коэффициент. Планируется, что обе инициативы застрахуют граждан от сокращения социальных выплат и МРОТ.

Ранее Минтруд предложил повысить прожиточный минимум. В проекте постановления указано, что сумма будет составлять 11 468 рублей. Увеличение прожиточного минимума эксперты связывают с подорожанием продуктов питания.

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