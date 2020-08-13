Минтруд РФ намерен повысить прожиточный минимум

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В правительстве пересчитали прожиточный минимум для россиян Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В Минтруда РФ предлагают повысить прожиточный минимум со второго квартала 2020 года. В проекте постановления указано, что сумма будет составлять 11 468 рублей.

Как написано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов РФ, для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума составит 12 392 рубля, для детей прожиточный минимум будет равен 11 423 рубля, а для пенсионеров — 9 422 рублей. Уточняется, что проект постановления Минтруда еще должны согласовать Министерство экономического развития РФ и Минфин.

Ранее URA.RU председатель комитета свердловского заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин рассказал, что в правительстве РФ изменен подход к расчету прожиточного минимума в регионах. «Есть федеральная методика, и на ее основе мы должны формировать этот показатель. Отступать от нее недопустимо», — пояснил Погудин. Он отметил, что из-за этого нововведения в 2021 году прожиточный минимум свердловских пенсионеров не возрастет, а останется на уровне 9 311 рублей в месяц.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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