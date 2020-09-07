Бизнесмен Пригожин перечислил деньги на лечение Навального

Российский бизнесмен Евгений Пригожин перечислил на счет Алексея Навального в немецкой клинике «Шарите» миллион рублей. По информации пресс-службы компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, деньги пойдут на лечение блогера.
«Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику „Шарите“ очередной транш в размере миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе. По данным представителей компании, клиника уже отчиталась за полученные ранее средства. Денег, перечисленных Пригожиным сегодня, должно хватить на дальнейшее лечение блогера.
Ранее бизнесмен заявил, что оплатит лечение Навального. Предприниматель признался, что сделает это с удовольствием.
Конфликт Евгения Пригожина с Алексеем Навальным начался после публикации «Фондом борьбы с коррупцией» расследования, посвященного компаниям бизнесмена. В июле этого года после закрытия ФБК из-за долгов, Пригожин отправил Навальному миллион рублей и предложил выкупить фонд вместе с долгами, сообщает «Ридус». Однако последний не взял деньги и назвал бизнесмена «вором».
Евгений Пригожин не стерпел оскорблений и дал поручения юристам разобраться и привлечь Навального за клевету. Бизнесмен подчеркнул, что заставит блогера его уважать.
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