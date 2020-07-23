17 июля с Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана ВОВ. Блогер назвал пенсионера «продажным холуем» за то, что тот поучаствовал в съемке ролика за поправки в Конституцию. Дедушке стало плохо после слов Навального, и он попросил защиты. 22 июля блогеру предъявили обвинение в клевете.

Дело в том, что «Фонд борьбы с коррупцией» Навального закрылся из-за многомиллионных долгов. Узнав об этом, Пригожин отправил Навальному миллион рублей, а также заявил о готовности выкупить фонд. Однако последний даже не принял деньги. Навальный отослал их обратно, заявив, что Пригожин «вор и кормит людей тухлятиной», пишет « Ридус ». Доказательств своим словам блогер не предоставил.

«Я не ворую и людей тухлятиной не кормлю. Поэтому я дал поручение своим юристам разобраться и привлечь тебя к ответственности. Я заставлю тебя, Навальный, уважать меня и общество, в котором ты живешь. … Собирай манатки и вали в Йель к своим зарубежным «хозяевам», — написал Пригожин на странице пресс-службы компании «Конкорд» «ВКонтакте».

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на оскорбление блогера Алексея Навального и пообещал, что подаст на оппозиционера в суд за клевету. Пригожин собирается заставить Навального уважать его.

Евгений Пригожин подал в суд за клевету на Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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