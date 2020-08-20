Пригожин хочет оплатить лечение госпитализированного Навального

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин готов оплатить лечение блогера Алексея Навального, который находится в коме. Предприниматель признался, что сделает это с удовольствием, пишет телеграм-канал «Подъём».
«Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей, и без него нам будет. Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе», — цитирует Пригожина канал.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. Украинская журналистка Юлия Витязева в своем Twitter высказала мнение, что блогера не отравляли. «Травить Навального выгодно исключительно его кураторам», — написала она.
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