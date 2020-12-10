Уральская вакцина от COVID получит три преимущества над другими

У свердловской вакцины есть ряд преимуществ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина против коронавируса «Урал», разрабатываемая на заводе «Медсинтез» (г. Новоуральск), будет серьезно отличаться от других вакцин от COVID. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров, выступая на стриме по теме вакцинации от COVID. Основные отличия «Урал» — гипоаллергенность, возможность хранения при плюсовой температуре и эффективность против штаммов вируса, которые еще не существуют.

Разработчики вакцины уверены, что она будет безопасна для аллергиков. «Иммуноген вакцины, вызывающий иммунный ответ, обычно сделан на основе белков животных — куриного или коровьего белка, которые бывают аллергенны. Так как в нашем препарате они не будут использоваться, я предполагаю, что она будет гипоаллергенна», — пояснил Петров (ранее сообщалось, что носителем вакцины будет плазмида инсулина).

Вторым важным отличием является «температурная терпимость» Урала. «Нашу вакцину не надо замораживать и можно будет перевозить и хранить при температуре +2 до +8 градусов, — рассказал Петров. — Это значительно облегчает процесс транспортировки даже в отдаленные регионы» (URA.RU сообщало, что прибывшую в Екатеринбург вакцину «Спутник V» из-за температурного режима будет сложно доставлять в города области.

Третья особенность вакцины «Урал» — ее способность «предугадывать» мутации коронавируса. «Она разрабатывается методом генетической инженерии, учитывает эволюционный процесс вируса и будет эффективна против его разновидностей, которые будут возникать», — заявил Петров

По его словам, уже изготовлено порядка 1000 доз «Урала» — для испытаний на мышах и хомячках (ранее агентство сообщало о начале доклинических испытаний вакцины). Ее ожидаемая стоиомость — 1500 рублей. Выступление руководителя «Медсинтеза» прозвучало на стриме, проведенном лидером «Фонда Медиа» (бывший фонд «Город без наркотиков») Тимофеем Жуковым.