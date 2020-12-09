09 декабря 2020

Вакцину «Спутник V» будет сложно доставить в свердловские города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для начала массовой вакцинации. Екатеринбург, covid-19, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Первая партия вакцины прибыла в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в московском Центре им. Гамалеи, будет сложно доставить в больницы городов Свердловской области. Препарат должен находиться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия, а время для транспортировки в больницы не должно превышать двух часов.

«Вакцина транспортируется и хранится при температуре минус 18 градусов, — рассказала агентству Галина Борисевич, главный внештатный врач-инфекционист минздрава Свердловской области. — Вакцина очень быстро размораживается и повторному замораживанию не подлежит».

Впрочем, в минздраве говорят, что способны выполнить эти непростые требования: так, первая партия вакцина, которая прибыла сегодня в Екатеринбурга, приехала в специальных термоконтейнерах, а хранить ее в областном предприятии «Фармация» будут в морозильных камерах, которые держат температуру от -20 градусов и ниже. Перегрузка из коробок в камеры заняла считанные секунды.

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По словам специалистов, доставка упаковок с вакциной до больниц должна не превышать двух часов — эти требования сложно выполнить при отправке препаратов, например, в северные города области. Впрочем, в минздраве уверяют, что решат все эти непростые вопросы с логистикой. «У нас достаточно ресурсов и техники, чтобы обеспечить качественное хранение вакцины и транспортировку до медицинской организации», — заверяет Борисевич.

Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Екатеринбург в количестве 1000 доз, прививать пока будут только медиков, работающих в «красных зонах» COVID-госпиталей, а также, частично, учителей. Для всех слоев населения вакцина станет доступна после того, как начнет массово поступать в регион.

«До конца года мы ожидаем прибытия еще одной партии в количестве 4000 доз», — говорит главный свердловский инфекционист. Вакцину не будут ставить детям и пенсионами (младше 18 и старше 60 лет) и будут, но с осторожностью, людям с хроническими заболеваниями.

Прибытие партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для начала массовой вакцинации. Екатеринбург
Вакцина «Спутник V» прибыла в Екатеринбург…
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прибытие партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для начала массовой вакцинации. Екатеринбург
… в специальных термоконтейнерах.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прибытие партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для начала массовой вакцинации. Екатеринбург
Они снабжены специальными датчиками, контролирующими температурный режим
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прибытие партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для начала массовой вакцинации. Екатеринбург
За несколько секунд вакцину перегрузили в морозильные камеры
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прибытие партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для начала массовой вакцинации. Екатеринбург
Препарат двухкомпонентый: между первой и второй «фазой» иммунизации должен пройти 21 день.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прибытие партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для начала массовой вакцинации. Екатеринбург
Первый и второй компоненты вакцины хранятся в разных морозильных камерых
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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