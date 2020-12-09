Первая партия вакцины прибыла в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в московском Центре им. Гамалеи, будет сложно доставить в больницы городов Свердловской области. Препарат должен находиться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия, а время для транспортировки в больницы не должно превышать двух часов.

«Вакцина транспортируется и хранится при температуре минус 18 градусов, — рассказала агентству Галина Борисевич, главный внештатный врач-инфекционист минздрава Свердловской области. — Вакцина очень быстро размораживается и повторному замораживанию не подлежит».

Впрочем, в минздраве говорят, что способны выполнить эти непростые требования: так, первая партия вакцина, которая прибыла сегодня в Екатеринбурга, приехала в специальных термоконтейнерах, а хранить ее в областном предприятии «Фармация» будут в морозильных камерах, которые держат температуру от -20 градусов и ниже. Перегрузка из коробок в камеры заняла считанные секунды.

По словам специалистов, доставка упаковок с вакциной до больниц должна не превышать двух часов — эти требования сложно выполнить при отправке препаратов, например, в северные города области. Впрочем, в минздраве уверяют, что решат все эти непростые вопросы с логистикой. «У нас достаточно ресурсов и техники, чтобы обеспечить качественное хранение вакцины и транспортировку до медицинской организации», — заверяет Борисевич.

Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Екатеринбург в количестве 1000 доз, прививать пока будут только медиков, работающих в «красных зонах» COVID-госпиталей, а также, частично, учителей. Для всех слоев населения вакцина станет доступна после того, как начнет массово поступать в регион.

«До конца года мы ожидаем прибытия еще одной партии в количестве 4000 доз», — говорит главный свердловский инфекционист. Вакцину не будут ставить детям и пенсионами (младше 18 и старше 60 лет) и будут, но с осторожностью, людям с хроническими заболеваниями.

Вакцина «Спутник V» прибыла в Екатеринбург… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

… в специальных термоконтейнерах. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Они снабжены специальными датчиками, контролирующими температурный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За несколько секунд вакцину перегрузили в морозильные камеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Препарат двухкомпонентый: между первой и второй «фазой» иммунизации должен пройти 21 день. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый и второй компоненты вакцины хранятся в разных морозильных камерых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU