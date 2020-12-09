09 декабря 2020

Почему свердловские чиновники блокировали китайскую вакцину. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Непонятная ситуация с вакциной Ad5-nCov разрешилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Раскрыта интрига вокруг российско-китайской вакцины Ad5-nCov в Свердловской области, испытания которой проводит компания «Петровакс». Как стало известно URA.RU, свердловские власти, блокировавшие на днях эти испытания, разрешили больницам приступить к ним. По словам источника агентства в правительстве региона, это было связано с желанием чиновников отдать приоритет в повестке российской вакцине «Спутник V».

«Теперь, когда первая партия „Спутника“ прибыла в регион, можно запускать и китайскую», — передает позицию минздрава собеседник. По его словам, свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов лично разрешил больницам начать испытания на добровольцах.

Ранее, напомним, региональный оперштаб, комментируя начало испытаний вакцины Ad5-nCov в больницах, заявлял следующее: «Свердловская область ожидает поставки отечественной вакцины. О тестировании иных препаратов речи не идет». «Пока никаких официальных данных по ней у нас не было», — заявила URA.RU Галина Борисевич, главный инфекционист свердловского минздрава. В компании «Петровакс» на запрос от агентства пообещали ответить позже.

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На свердловчанах тайно испытывают китайскую вакцину от COVID

Вакцину Ad5-nCov от COVID-19 разработана китайской фармацевтической компанией CanSino Biologics Inc, Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук. В Китае ее тестировали на «родине» коронавируса — в Ухане, а также ставили китайским военным. В России исследование вакцины проводит компания «Петровакс».

Вакцина должна пройти последнюю, третью, фазу клинических исследований — испытания на людях. Запланировано привлечь 40 тысяч добровольцев, из них 8000 — в России. После регистрации вакцины в России компания готова производить ее, начав с 4 млн доз в месяц и выйти на объем в 10 млн в месяц.

Смотрите видеорепортаж с прибытия в Екатеринбург первой партии российской вакцины «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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