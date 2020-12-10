Создание свердловской вакцины от коронавируса вышло на новый этап

Вакцина от коронавируса «Урал» вышла на доклинический этап исследований. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров.
«Мы создаем генетическую вакцину „Урал“ для борьбы с COVID, это не секрет. Вышли на доклинику», — сказал он на открытом научно-практическом форуме о новейшей генетике, его слова передает РИА «Новости». Вакцину разрабатывают на заводе, принадлежащем семье депутата.
Ранее новоуральский завод «Медсинтез» начал разработку вакцины от коронавируса. Также на этом заводе будут производить вакцину «Спутник V», разработанную центром имени Гамалеи. Однако это совершенно разные вакцины, так как уральская будет создаваться на основе плазмида инсулина, в который будет встраиваться часть генома вируса.
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