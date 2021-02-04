Минздрав: как осложнения после коронавируса влияют на вакцинацию

Людям может быть отказано в вакцинации, если у них есть осложнения после коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Перед вакцинацией от коронавируса пациент может получить отказ из-за наличия осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом URA.RU заявил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

«Нужно подходить серьезно к каждому, кто имеет определенный анамнез, к каждому, кто имеет неблагоприятный фон, кто имеет определенные осложнения после заболевания. Всегда нужно взвешивать риск и пользу. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, разрешена ли сейчас вакцинация», — считает Токарев. Однако, по его мнению, даже переболевшему человеку стоит вакцинироваться, так как после вакцинации, по данным зарубежных ученых, иммунитет более устойчив.

Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич в разговоре с URA.RU посоветовала говорить врачам обо всех изменениях в организме после коронавируса. «Решение принимает лечащий врач. Он оценивает все возможные риски. На осложнения нужно обращать внимание, так как вакцинация из-за этого может быть отложена на некоторое время», — пояснила она.

Ранее врачи определили, кому противопоказана вакцина от коронавируса. Среди них люди с обострением хронических или аллергических заболеваний и пациенты с острыми респираторными заболеваниями. Также противопоказанием является наличие первичного иммунодефицита, пишет RT. Беременным и кормящим женщинам также запрещают вакцинироваться, сообщает «Национальная служба новостей». Изначально ученые высказали опасение в связи с вакцинацией людей, болеющих онкологией, однако затем убедились в необходимости этого, сообщает агентство Nation News.