Врачи объяснили, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса

В вакцинации откажут при инфекционных заболеваниях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса противопоказана людям с острыми респираторными заболеваниями из-за того, что иммунная система в этот момент вовлечена в этот процесс, а он может быть также началом коронавируса. Об этом URA.RU рассказали врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и профессор, специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко.

«Тактика и стратегия применения вакцин против коронавируса предусматривает противопоказания для вакцинации тех людей, у которых есть острые респираторные заболевания. Если у человека появилась высокая температура, недомогание, общие симптомы респираторных заболеваний, то никто не будет вакцинировать от коронавируса. По крайней мере еще и потому, что это может быть начальная стадия заболевания коронавирусом», — рассказал URA.RU Бутенко. Он также пояснил, что в таком случае человеку необходимо выявить причину недомогания, однако вакцинация все равно будет запрещена до выздоровления.

Однако запрет вакцинироваться людям с симптомами ОРВИ встречается при всех вакцинациях, а не только от коронавируса. «Это общее правило для всех вакцин. Ну вот хроническое заболевание или состояние острого заболевания. Иммунная система вовлекается во все эти процессы», — уточнил в разговоре с URA.RU Болибок. Он обратил внимание на то, что вакцинироваться нельзя также при обострении хронических заболеваний или острой аллергической реакции.

Ранее врачи определили, что вакцина от коронавируса противопоказана людям с обострением хронических или аллергических заболеваний. Биолог Анча Баранова дополняет этот список наличием в организме антител IgM и IgG, пишет агентство Nation News. Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов считает, что людям с первичным иммунодефицитом также нельзя вакцинироваться, сообщает RT.