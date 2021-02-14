Журналист Сафронов написал письмо Ефремову

Послание актеру пока не дошло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший журналист и советник главы корпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, обвиненный в государственной измене, написал письмо актеру Михаилу Ефремову, который заключен под стражу из-за смертельного ДТП. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Сафронов написал ему из СИЗО письмо, в котором пожелал, чтобы актер нашел силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда [в их первую встречу]», — приводит ее слова ТАСС. Сообщается также, что первая встреча Сафронова и Ефремова произошла в 2011 году в кафе.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Чехии. Следствие считает, что он передавал тайны государственной важности. Сафронов не признал вину и отказался от сделки со следствием, пишет RT.

Актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам тюремного заключения после аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП актер находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения напоминает «Национальная служба новостей».