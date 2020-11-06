Ефремов отправлен из СИЗО в колонию

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Спектакль
Актер Михаил Ефремов хотел остаться отбывать все наказание в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, отправили отбывать наказание из московского СИЗО-5 в колонию. Об этом сообщили в УФСИН по Москве.

«Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. При этом место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, не указано. Родственникам актера позднее скажут адрес его пребывания.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии после аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов сообщал, что хочет остаться отбывать наказание в СИЗО №5 Москвы. Там он решил создать тюремный театр, в котором хотел ставить постановки развлекательного и воспитательного характера.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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