Суд продлил арест журналисту Сафронову

Иван Сафронов останется в СИЗО еще на три месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Бывшему журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, продлили арест на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 марта 2021 года», — приводит данные суда РИА «Новости». Из-за секретности данных, содержащихся в деле, заседание по ходатайству прошло в закрытом режиме.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. Вечером того же дня его поместили под стражу. Следствие считает, что в 2012 году он сотрудничал со спецслужбами Чехии и передавал им тайны государственной важности.

Только в сентябре российская служба безопасности заявила, что готова показать советнику главы «Роскосмоса» материалы, которые он передал Чехии, пишет «Национальная служба новостей». Позже, в октябре экс-журналисту назвали имя его вербовщика, напоминает агентство Nation news. Сафронов не признает свою вину. Всего за 2019—2020 годы в отношении сотрудников «Роскосмоса» возбудили 22 уголовных дела.