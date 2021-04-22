Экономисты оценили риски от закрытия пермского банка

По мнению экономистов, сумма вкладов в банке была небольшой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отзывы лицензий у банков

Экономисты считают, что исчезновение ПАО АКБ «Проинвестбанк», у которого отозвали лицензию, не отразится на финансовом состоянии Пермского края, а сумма вкладов в банке была небольшой. Своим мнением эксперты 23 апреля поделились с URA.RU.

В марте сумма вкладов физических лиц в «Проинвестбанке», по данным сайта banki.ru, составила 838 317 тыс. рублей. «Это чрезвычайно мало», — прокомментировал сумму URA.RU экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич. Он добавил, что для вкладчиков это, конечно, неприятное событие, но, по его мнению, отзыв лицензии у данного банка никак не скажется на экономике региона.

Финансовый аналитик Эдуард Матвеев, как и Любич, не знал о существовании данного банка. «Сумма вкладов достаточно невелика», — объяснил URA.RU Матвеев. По его мнению, закрытие банка было бы заметно для экономики, если бы он работал с малым и средним бизнесом. «Банк России постоянно отзывает лицензии у разных банков, в последнее время, в основном, у небольших», — добавил аналитик.

23 апреля Центробанк России отозвал лицензию у «Проинвестбанка», головной офис которого находится в Перми. Также его отделения есть в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Оренбурге. Агентство по страхованию вкладов объявило, что выплаты клиентам банка начнутся не позднее 7 мая. У пермского офиса банка 23 апреля начали собираться его клиенты, чтобы разобраться в ситуации.