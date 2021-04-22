22 апреля 2021
21 апреля 2021

Пермяки собираются у офиса лишенного лицензии «Проинвестбанка». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проинвестбанк, головной офис после отзыва лицензии. Пермь
Центробанк РФ отозвал лицензию у Проинвестбанка 23 апреля Фото:
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Клиенты лишенного лицензии «Проинвестбанка» собираются у главного офиса в Перми. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы из новостей узнали, что банк закрыт, у нас там зарплатные карты. Мы вроде попадаем под категорию возврата, но наша фирма вроде не попадает, сейчас решаем, что дальше делать», — рассказала URA.RU одна из клиенток, которая пожелала остаться неназванной. «У них все нормально было, проверка Центробанка у них закончилась три месяца назад. Это какое-то недоразумение», — рассказал клиент банка, который также попросил не указывать его имя.

Центробанк РФ отозвал лицензию у ПАО АКБ «Проинвестбанк» 23 апреля. Головной офис банка находится в Перми. «Проинвестбанк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты начнутся не позднее 7 мая.

Клиенты «Проинвестбанка» с утра приходят к головному офису
Фото:
Проинвестбанк, головной офис после отзыва лицензии. Пермь
Фото:
Проинвестбанк, головной офис после отзыва лицензии. Пермь
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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