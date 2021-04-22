22 апреля 2021

Центробанк отозвал лицензию у пермского банка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Финансовый регулятор отозвал лицензию у пермского банка Фото:

Центробанк России отозвал лицензию у ПАО АКБ «Проинвестбанк», головной офис которого расположен в Перми. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ „Проинвестбанк“ (ПАО), г. Пермь (приказ Банка России от 23 апреля 2021 года №ОД-742)», — сказано на сайте финансового регулятора.

В «Проинвестбанке» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. На сайте кредитной организации сообщается, что головной офис банка находится в Перми, отделения присутствуют также в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Оренбурге. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию банка «Нейва», отделение которого также есть в Перми.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...