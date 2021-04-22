Центробанк отозвал лицензию у пермского банка

Финансовый регулятор отозвал лицензию у пермского банка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк России отозвал лицензию у ПАО АКБ «Проинвестбанк», головной офис которого расположен в Перми. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ „Проинвестбанк“ (ПАО), г. Пермь (приказ Банка России от 23 апреля 2021 года №ОД-742)», — сказано на сайте финансового регулятора.

В «Проинвестбанке» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. На сайте кредитной организации сообщается, что головной офис банка находится в Перми, отделения присутствуют также в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Оренбурге. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию банка «Нейва», отделение которого также есть в Перми.