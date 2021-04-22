Вкладчики начнут получать страховые выплаты в мае (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ — госкорпорация, созданная для обеспечения системы страхования вкладов) 23 апреля объявило о наступлении страхового случая в отношении банка «Проинвестбанк», головной офис которого находится в Перми. 23 апреля Центробанк России отозвал лицензию у данного банка.

«АКБ „Проинвестбанк“ (ПАО) является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 214 по реестру) и его вкладчики в соответствии с Федеральным законом „О страховании вкладов в банках Российской Федерации“ имеют право на получение страхового возмещения по подлежащим страхованию вкладам (счетам)», — указано в сообщении. Агентство выплатит деньги вкладчикам за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов.

Выплаты начнутся не позднее 7 мая. «Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 29 апреля 2021 года», — добавили в агентстве.

Отделения «Проинвестбанка», помимо Перми, находятся в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Оренбурге. Ранее Центробанк России отозвал лицензию банка «Нейва», отделение которого тоже есть в Перми.