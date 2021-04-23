Полпред Якушев рассказал о реализации поручения Путина в ЯНАО

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Якушев. Тюмень, якушев
По словам полпреда, проект будет реализован на принципе частно-государственного партнерства Фото:

Строительство Северного широтного хода (СШХ) в ЯНАО будут вести в рамках частно-государственного партнерства. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени, посвященной реализации послания главы государства Федеральному собранию.

По словам полпреда, чтобы проект СШХ попал в стратегию работы правительства РФ, с Ямалом велась плотная работа. «Финансовый эффект неоднократно просчитывался, его эффект экономически очевиден, проект имеет под собой хорошую экономическую основу. Реализовывать его будут в рамках частно-государственного партнерства», — рассказал Владимир Якушев журналистам.

Задачу на запуск проекта строительства железнодорожной магистрали СШХ, которая свяжет Северную и Свердловскую железную дорогу, поставил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. По словам главы государства, для реализации проекта регион одним из первых сможет претендовать на новую форму госфинансирования — инфраструктурное кредитование.

Проект разрабатывался давно, его строительство даст импульс освоения богатейших ресурсов Арктики. Важным звеном СШХ станет мост через Обь — его строительство позволит окончательно соединить запад и восток Ямала

Губернатор Дмитрий Артюхов, комментируя задачу президента, отметил оказанное округу доверие. Развитие транспортной инфраструктуры позволит сделать экономические проекты гораздо более эффективными, отметил глава региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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