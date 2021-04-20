Артюхов хочет опробовать в ЯНАО новый финансовый инструмент

Губернатор ЯНАО поблагодарил президента РФ за оказанное региону доверие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямал готов выступить пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма инфраструктурных кредитов. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, комментируя выступление президента Владимира Путина перед Федеральным собранием 21 апреля. Его комментарий URA.RU предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона поблагодарил президента России за оказанное Ямалу высокое доверие. «Ямал готов выступить пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма инфраструктурных кредитов. Проект строительства железнодорожной магистрали Северный широтный ход имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Арктики и уже хорошо проработан», — заявил Дмитрий Артюхов.

По словам губернатора, Ямал является территорией крупнейших промышленных проектов страны, а чтобы сделать эти проекты еще более эффективными, необходимо развивать транспортную инфраструктуру. «Северный широтный ход как раз является ключевым звеном, которое изменит логистику в Арктической зоне, позволит развивать ее промышленный потенциал и снизит стоимость новых проектов», — прокомментировал глава региона.

Ранее Владимир Путин заявил, что СШХ в ЯНАО «надо запускать». Проект разрабатывался давно, его строительство даст импульс освоения богатейших ресурсов Арктики. Важным звеном СШХ станет мост через Обь. Его строительство позволит окончательно соединить запад и восток Ямала.

Глава государства сообщил, что регионы смогут воспользоваться новым финансовым механизмом — инфраструктурными кредитами. Финансирование будет осуществляться после детальной экспертизы правительством региональных проектов.