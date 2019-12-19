Президента России попросили решить вопрос по важному мосту на Ямале

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Совещание по строительству Северного широтного хода и закладка капсулы в основание будущего моста через Обь. Салехард. 11 мая 2018г, проект, северный широтный ход, план, схема, сшх, мост обь
Мост через Обь на Ямале позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому путиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мост через Обь на Ямале позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. О важности гидротехнического сооружения заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

У главы государства спросили о реализации масштабного проекта и возможности подключения к нему «федеральной тяжелой артиллерии». На это Путин сообщил, что считает нецелесообразным «выхватывать какой-то проект из общего контекста», но отметил важность моста для региона. «[Он] расшивает ситуацию в этом регионе. ЖД-выход к портам, мимо которых проходит Северный морской путь, крайне важен для нас. Это должно быть синхронизировано с объемами перевозок по маршруту. Мы это понимаем и знаем», — отметил президент.

Совмещенный железнодорожный и автомобильный мост через Обь является важным звеном проекта «Северный широтный ход». Проект в целом предполагает строительство железнодорожной ветки на Ямале, которая объединит существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть. Активная фаза строительства моста через Обь начнется весной 2020 года, а не в 2019 году, как планировалось ранее.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал о вреде санкций для Европы и об их пользе для России. Президент отметил, что отечественная экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив к колебаниям цен на энергоносители, передает «Национальная служба новостей».

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