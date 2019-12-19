Президента России попросили решить вопрос по важному мосту на Ямале

Мост через Обь на Ямале позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. О важности гидротехнического сооружения заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
У главы государства спросили о реализации масштабного проекта и возможности подключения к нему «федеральной тяжелой артиллерии». На это Путин сообщил, что считает нецелесообразным «выхватывать какой-то проект из общего контекста», но отметил важность моста для региона. «[Он] расшивает ситуацию в этом регионе. ЖД-выход к портам, мимо которых проходит Северный морской путь, крайне важен для нас. Это должно быть синхронизировано с объемами перевозок по маршруту. Мы это понимаем и знаем», — отметил президент.
Совмещенный железнодорожный и автомобильный мост через Обь является важным звеном проекта «Северный широтный ход». Проект в целом предполагает строительство железнодорожной ветки на Ямале, которая объединит существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть. Активная фаза строительства моста через Обь начнется весной 2020 года, а не в 2019 году, как планировалось ранее.
В ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал о вреде санкций для Европы и об их пользе для России. Президент отметил, что отечественная экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив к колебаниям цен на энергоносители, передает «Национальная служба новостей».