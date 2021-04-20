Путин дал задачу запустить Северный широтный ход в ЯНАО

Президент РФ дал задачу запустить Северный Широтный ход Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, рассказал, что регионы, активно занимающиеся развитием дорожно-транспортной и туристической инфраструктуры, смогут претендовать на поддержку Кремля. По словам главы государства, в ЯНАО в ближайшее время должно начаться строительство Северного широтного хода (СШХ) — его проекты пройдут экспертизу правительства РФ, а ЯНАО получит дополнительные средства на их реализацию.

«В ЯНАО совместно с крупными компаниями запустят строительство Северного широтного хода — железнодорожную магистраль, которая даст импульс освоения богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать, есть для этого все возможности», — заявил Владимир Путин.

Благодаря строительству СШХ — железнодорожной магистрали между станциями Обская и Коротчаево — соединятся Северная и Свердловская железные дороги. Ранее министр по развитию Арктики Александр Козлов заявил, что РЖД профинансирует проект на 100 млрд рублей. В ЯНАО одновременно с этим появились планы по строительству моста через Обь, который станет важным звеном СШХ.

В начале февраля президент России также высказывался о необходимости поддержки регионов. В ходе закрытой встречи с руководителями российских СМИ шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов предложил президенту предоставлять губернаторам, доказавшим свою эффективность, более широкие экономические полномочия.