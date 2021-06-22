Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин положительно оценил появление певицы из Екатеринбурга Клавы Коки (Клавдия Высокова) на обложке мужского журнала Playboy. В разговоре с URA.RU Пригожин заявил, что красивое женское тело нужно показывать.
На шоу «Вечерний Ургант» 11 июня Клава Кока анонсировала, что снялась обнаженной для мужского журнала. Playboy с певицей на обложке вышел 22 июня 2021 года.
«Клава Кока красивая девушка, а эротика всегда существовала и была. Пока жив секс, пока существует размножение как естественное удовольствие. Почему бы не показать красивое ухоженное тело женщины? Она же светская женщина», — прокомментировал обложку корреспонденту URA.RU Иосиф Пригожин. Продюсер пояснил, что красивое тело привлекает людей: и мужчин, и женщин.
Пригожин добавил, что его жена, певица Валерия, снималась в журнале «Максим», а в Playboy появлялись почти все мировые звезды. «Хорошо, что там Клава Кока на обложке, а не кто-то другой переодетый», — подытожил продюсер.
Концерт-менеджер Клавы Коки Денис Баранов отказался комментировать съемку певицы для Playboy. Российские звезды положительно отозвались о новой обложке в комментариях под постом в instagram-аккаунте Коки.
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