Клава Кока рассказала о съемках для Playboy

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Певица провела съемку в честь своего 25-летия Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) снялась для мужского журнала Playboy. Ее фото будет размещено на обложке.

«В день солнцестояния (21 июня — прим. URA.RU) выходит обложка Playboy со мной. Это будет не пошло, будет все эстетично», — раскрыла она подробности в шоу «Вечерний Ургант», которое транслируется на «Первом канале».

Певица уточнила, что для нее это новый опыт. Она решилась на съемку в честь своего 25-летия. Праздновать юбилей звезда будет 23 июля.

Ранее к своему юбилею участие в съемках для Playboy приняла также блогер Анастасия Ивлеева. Блогер отметила, что делала обложку со своей командой самостоятельно и назвала ее самой дорогой «за историю русского Playboy». Многие подписчики восхитились кадрами, однако некоторые посчитали, что Ивлеевой изменили грудь, пишет «Газета Кемерово».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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