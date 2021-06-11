Клава Кока рассказала о съемках для Playboy

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) снялась для мужского журнала Playboy. Ее фото будет размещено на обложке.
«В день солнцестояния (21 июня — прим. URA.RU) выходит обложка Playboy со мной. Это будет не пошло, будет все эстетично», — раскрыла она подробности в шоу «Вечерний Ургант», которое транслируется на «Первом канале».
Певица уточнила, что для нее это новый опыт. Она решилась на съемку в честь своего 25-летия. Праздновать юбилей звезда будет 23 июля.
Ранее к своему юбилею участие в съемках для Playboy приняла также блогер Анастасия Ивлеева. Блогер отметила, что делала обложку со своей командой самостоятельно и назвала ее самой дорогой «за историю русского Playboy». Многие подписчики восхитились кадрами, однако некоторые посчитали, что Ивлеевой изменили грудь, пишет «Газета Кемерово».
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