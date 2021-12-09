Украинский политолог: США признали Крым российским

10 декабря 2021 в 09:01 Размер текста - 17 +

Эксперт сделал такой вывод из-за того, что Байден не обсудил с Путиным полуостров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России США и Запад признали Крым российским. Об этом говорит тот факт, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вопрос Крыма в контексте ситуации на Украине не обсуждался, считает украинский политолог и философ, преподаватель в Университете им. Тараса Шевченко Игорь Лесев. «Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы „украинский вопрос“, но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским», — заявил Лесев порталу «Украина.ру». Политолог также считает, что западные страны уже признают влияние России в непризнанных республиках ДНР и ЛНР. «Американцы уже не призывают „убраться Россию из Донецка и Луганска“. Заметьте, риторика поменялась. Теперь России угрожают „адскими санкциями“, если русские попробуют зайти куда-то глубже в Украину. То есть и ЛДНР уже признается в сфере влияния России», — отметил Лесев. Встреча Путина с Байденом прошла 7 декабря в формате видеоконференции. Стороны обсуждали актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине. После разговора с российским лидером Байден позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Запад признали Крым российским. Об этом говорит тот факт, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вопрос Крыма в контексте ситуации на Украине не обсуждался, считает украинский политолог и философ, преподаватель в Университете им. Тараса Шевченко Игорь Лесев. «Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы „украинский вопрос“, но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским», — заявил Лесев порталу «Украина.ру». Политолог также считает, что западные страны уже признают влияние России в непризнанных республиках ДНР и ЛНР. «Американцы уже не призывают „убраться Россию из Донецка и Луганска“. Заметьте, риторика поменялась. Теперь России угрожают „адскими санкциями“, если русские попробуют зайти куда-то глубже в Украину. То есть и ЛДНР уже признается в сфере влияния России», — отметил Лесев. Встреча Путина с Байденом прошла 7 декабря в формате видеоконференции. Стороны обсуждали актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине. После разговора с российским лидером Байден позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому.