Украинский политолог: США признали Крым российским

США и Запад признали Крым российским. Об этом говорит тот факт, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вопрос Крыма в контексте ситуации на Украине не обсуждался, считает украинский политолог и философ, преподаватель в Университете им. Тараса Шевченко Игорь Лесев.
«Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы „украинский вопрос“, но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским», — заявил Лесев порталу «Украина.ру».
Политолог также считает, что западные страны уже признают влияние России в непризнанных республиках ДНР и ЛНР. «Американцы уже не призывают „убраться Россию из Донецка и Луганска“. Заметьте, риторика поменялась. Теперь России угрожают „адскими санкциями“, если русские попробуют зайти куда-то глубже в Украину. То есть и ЛДНР уже признается в сфере влияния России», — отметил Лесев.
США и Запад признали Крым российским. Об этом говорит тот факт, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вопрос Крыма в контексте ситуации на Украине не обсуждался, считает украинский политолог и философ, преподаватель в Университете им. Тараса Шевченко Игорь Лесев. «Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы „украинский вопрос“, но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским», — заявил Лесев порталу «Украина.ру». Политолог также считает, что западные страны уже признают влияние России в непризнанных республиках ДНР и ЛНР. «Американцы уже не призывают „убраться Россию из Донецка и Луганска“. Заметьте, риторика поменялась. Теперь России угрожают „адскими санкциями“, если русские попробуют зайти куда-то глубже в Украину. То есть и ЛДНР уже признается в сфере влияния России», — отметил Лесев. Встреча Путина с Байденом прошла 7 декабря в формате видеоконференции. Стороны обсуждали актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине. После разговора с российским лидером Байден позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому.