В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры 7 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена пройдут в закрытом режиме по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Все общение будет производиться в закрытом режиме. В районе 18 часов по московскому времени. Мы полагаем, что это будет надежная и продолжительная конференция, защищенная, по видеосвязи» — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, это будет разговор двух президентов. Неизвестно, кто будет присутствовать рядом с Байденом. Путин перед подобными переговорами обычно проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств, сказал Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, итогового обращения Путина не будет после встречи с президентом США.

«Реализуются понимания, которые достигнуты были в Женеве. Двусторонние отношения остаются в плачевном состоянии. И вопросы Украины, продвижения НАТО в сторону наших границ, инициатива Путина по гарантии безопасности — эти темы будут обсуждаться», — заявил Песков. Гарантии по безопасности не могут быть односторонними, для этого нужны обе стороны, сказал он.

Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы, передает «Национальная служба новостей». Также президенты обсудят ситуацию на Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей».