Байден позвонит Зеленскому после переговоров с Путиным

После переговоров с Владимиром Путиным Джо Байден намерен позвонить Владимиру Зеленскому Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент США Джо Байден проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский. Байден намерен позвонить украинскому лидеру после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Было договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена после переговоров между президентами США и России», — сообщается на официальном сайте офиса президента Украины.

Переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине, пишет RT. Видеозвонок запланирован на 18:00 по московскому времени, сообщает «Национальная служба новостей».