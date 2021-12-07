Байден позвонит Зеленскому после переговоров с Путиным

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После переговоров с Владимиром Путиным Джо Байден намерен позвонить Владимиру Зеленскому

Президент США Джо Байден проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский. Байден намерен позвонить украинскому лидеру после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Было договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена после переговоров между президентами США и России», — сообщается на официальном сайте офиса президента Украины.

Переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине, пишет RT. Видеозвонок запланирован на 18:00 по московскому времени, сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент США Джо Байден проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский. Байден намерен позвонить украинскому лидеру после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Было договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена после переговоров между президентами США и России», — сообщается на официальном сайте офиса президента Украины. Переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине, пишет RT. Видеозвонок запланирован на 18:00 по московскому времени, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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