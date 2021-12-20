Российские власти должны прислушаться к мнению екатеринбургского митрополита Евгения Кульберга по вопросу системы QR-кодов. С таким мнением выступил член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.
«Услышали веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие представители власти», — отметил Обухов в своем telegram-канале.
Система QR-кодов была введена в регионах РФ осенью. Они нужны, чтобы контролировать распространение коронавируса в местах скопления людей. Позднее QR-коды могли ввести в общественном транспорте, однако идею отложили после слов президента РФ Владимира Путина, призвавшего более тщательно проработать вопрос.
Российские власти должны прислушаться к мнению екатеринбургского митрополита Евгения Кульберга по вопросу системы QR-кодов. С таким мнением выступил член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил введение в России QR-кодов с квазирелигией и назвал их «QRелигией». Он также раскритиковал попытки ввести QR-коды везде без тщательного обсуждения. «Услышали веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие представители власти», — отметил Обухов в своем telegram-канале. Система QR-кодов была введена в регионах РФ осенью. Они нужны, чтобы контролировать распространение коронавируса в местах скопления людей. Позднее QR-коды могли ввести в общественном транспорте, однако идею отложили после слов президента РФ Владимира Путина, призвавшего более тщательно проработать вопрос.