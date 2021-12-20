КПРФ объединилась с митрополитом Кульбергом из-за QR-кодов. «Мудрое слово церкви»

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Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, кульберг алексей, митрополит евгений
Митрополит Кульберг назвал QR-коды «квазирелигией» Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Российские власти должны прислушаться к мнению екатеринбургского митрополита Евгения Кульберга по вопросу системы QR-кодов. С таким мнением выступил член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил введение в России QR-кодов с квазирелигией и назвал их «QRелигией». Он также раскритиковал попытки ввести QR-коды везде без тщательного обсуждения.

«Услышали веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие представители власти», — отметил Обухов в своем telegram-канале.

Система QR-кодов была введена в регионах РФ осенью. Они нужны, чтобы контролировать распространение коронавируса в местах скопления людей. Позднее QR-коды могли ввести в общественном транспорте, однако идею отложили после слов президента РФ Владимира Путина, призвавшего более тщательно проработать вопрос.

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Российские власти должны прислушаться к мнению екатеринбургского митрополита Евгения Кульберга по вопросу системы QR-кодов. С таким мнением выступил член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил введение в России QR-кодов с квазирелигией и назвал их «QRелигией». Он также раскритиковал попытки ввести QR-коды везде без тщательного обсуждения. «Услышали веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие представители власти», — отметил Обухов в своем telegram-канале. Система QR-кодов была введена в регионах РФ осенью. Они нужны, чтобы контролировать распространение коронавируса в местах скопления людей. Позднее QR-коды могли ввести в общественном транспорте, однако идею отложили после слов президента РФ Владимира Путина, призвавшего более тщательно проработать вопрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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