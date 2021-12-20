КПРФ объединилась с митрополитом Кульбергом из-за QR-кодов. «Мудрое слово церкви»

20 декабря 2021 в 15:37 Размер текста - 17 +

Митрополит Кульберг назвал QR-коды «квазирелигией» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Российские власти должны прислушаться к мнению екатеринбургского митрополита Евгения Кульберга по вопросу системы QR-кодов. С таким мнением выступил член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил введение в России QR-кодов с квазирелигией и назвал их «QRелигией». Он также раскритиковал попытки ввести QR-коды везде без тщательного обсуждения. «Услышали веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие представители власти», — отметил Обухов в своем telegram-канале. Система QR-кодов была введена в регионах РФ осенью. Они нужны, чтобы контролировать распространение коронавируса в местах скопления людей. Позднее QR-коды могли ввести в общественном транспорте, однако идею отложили после слов президента РФ Владимира Путина, призвавшего более тщательно проработать вопрос. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти должны прислушаться к мнению екатеринбургского митрополита Евгения Кульберга по вопросу системы QR-кодов. С таким мнением выступил член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил введение в России QR-кодов с квазирелигией и назвал их «QRелигией». Он также раскритиковал попытки ввести QR-коды везде без тщательного обсуждения. «Услышали веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие представители власти», — отметил Обухов в своем telegram-канале. Система QR-кодов была введена в регионах РФ осенью. Они нужны, чтобы контролировать распространение коронавируса в местах скопления людей. Позднее QR-коды могли ввести в общественном транспорте, однако идею отложили после слов президента РФ Владимира Путина, призвавшего более тщательно проработать вопрос.