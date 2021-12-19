19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Екатеринбургский митрополит жестко высказался о QR-кодах. «QRелигия»

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Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, кульберг алексей, митрополит евгений
Вместо того чтобы заниматься наукой и просвещением общества, власти ввели QRрелигию, заявил митрополит Фото:
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что QR-коды превратились в новую религию, а также, что данная антиковидная мера не имеет отношения к здоровью, способствует разделению общества и в будущем может привести к появлению социального рейтинга и других огранивающих свободу людей явлений. Такое мнение митрополит высказал в своем telegram-канале.

«Из QR-кодов делают очередную квазирелигию. Код стал аналогом крестика для христианина и обрезания для иудея — символом Завета, принадлежности к избранному народу. Его употребление совершенно ритуально. Сама форма удобна и не внушала бы страха, если бы основывалась на прозрачной, понятной и научной логике», — пишет митрополит Евгений.

Священнослужитель заявил, что применение QR-кодов с точки зрения сохранения здоровья, очень сомнительно, для такой меры нет достаточных научных данных. Вакцинированные могут заразиться и переносить вирус, у 11 из 16 заболевших штаммом «Омикрон» была прививка, пишет митрополит. Вместо того чтобы заниматься просвещением общества «власть выдвинула не науку, а противостоящую QRелигию», сообщил метрополит.

Кроме того, священнослужитель выразил сомнение, что после окончания пандемии применение QR-кодов сойдет на нет. Ограничивающие свободу меры могут оставить и продолжить развивать под предлогом удобства и безопасности, сообщает Евгений.

Ранее председатель Госудумы Вячеслав Володин обратил внимание на противников закона о QR-кодах. Он заявил, что важно принимать решения, которые не будут нарушать права граждан.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что QR-коды превратились в новую религию, а также, что данная антиковидная мера не имеет отношения к здоровью, способствует разделению общества и в будущем может привести к появлению социального рейтинга и других огранивающих свободу людей явлений. Такое мнение митрополит высказал в своем telegram-канале. «Из QR-кодов делают очередную квазирелигию. Код стал аналогом крестика для христианина и обрезания для иудея — символом Завета, принадлежности к избранному народу. Его употребление совершенно ритуально. Сама форма удобна и не внушала бы страха, если бы основывалась на прозрачной, понятной и научной логике», — пишет митрополит Евгений. Священнослужитель заявил, что применение QR-кодов с точки зрения сохранения здоровья, очень сомнительно, для такой меры нет достаточных научных данных. Вакцинированные могут заразиться и переносить вирус, у 11 из 16 заболевших штаммом «Омикрон» была прививка, пишет митрополит. Вместо того чтобы заниматься просвещением общества «власть выдвинула не науку, а противостоящую QRелигию», сообщил метрополит. Кроме того, священнослужитель выразил сомнение, что после окончания пандемии применение QR-кодов сойдет на нет. Ограничивающие свободу меры могут оставить и продолжить развивать под предлогом удобства и безопасности, сообщает Евгений. Ранее председатель Госудумы Вячеслав Володин обратил внимание на противников закона о QR-кодах. Он заявил, что важно принимать решения, которые не будут нарушать права граждан.
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