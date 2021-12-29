Росавиация разрешила летать из Кольцово в Малайзию и Грецию

В Грецию и Малайзию рейсы будут осуществляться два раза в неделю, а в Саудовскую Аравию — семь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росавиация разрешила авиаперевозчикам осуществлять вылеты из Кольцово (Екатеринбург) в Грецию, Саудовскую Аравию и Малайзию. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.

Согласно документу, который датирован 28 декабря, Росавиация допустила вылеты самолетов авиакомпании «ИрАэро» из Кольцово в Кос (Греция) два раза в неделю. Рейсы в Куала-Лумпур (Малайзия) разрешили осуществлять также два раза в неделю компанией Azur Air, а в Джидду (Саудовская Аравия) — семь раз в неделю вылет будет выполнять «Северный ветер». Кроме того, «ИрАэро» получила допуск на вылеты два раза в неделю в г. Андижа (Узбекистан), а AzurAir получил разрешение на добавление еще одного рейса из Кольцово в Дубай (ОАЭ).

Ранее международное авиасообщение из Екатеринбурга восстановили с Турцией, Белоруссией и Киргизией. Из межрегиональных новых рейсов в декабре объявляли прямые перелеты в Ненецкий автономный округ и ввели рейс из ЯНАО в Калугу с технической пересадкой в Екатеринбурге.

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