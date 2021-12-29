29 декабря 2021

Росавиация разрешила летать из Кольцово в Малайзию и Грецию

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ред вингс, авиакомпания red wings, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
В Грецию и Малайзию рейсы будут осуществляться два раза в неделю, а в Саудовскую Аравию — семь Фото:

Росавиация разрешила авиаперевозчикам осуществлять вылеты из Кольцово (Екатеринбург) в Грецию, Саудовскую Аравию и Малайзию. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.

Согласно документу, который датирован 28 декабря, Росавиация допустила вылеты самолетов авиакомпании «ИрАэро» из Кольцово в Кос (Греция) два раза в неделю. Рейсы в Куала-Лумпур (Малайзия) разрешили осуществлять также два раза в неделю компанией Azur Air, а в Джидду (Саудовская Аравия) — семь раз в неделю вылет будет выполнять «Северный ветер». Кроме того, «ИрАэро» получила допуск на вылеты два раза в неделю в г. Андижа (Узбекистан), а AzurAir получил разрешение на добавление еще одного рейса из Кольцово в Дубай (ОАЭ).

Ранее международное авиасообщение из Екатеринбурга восстановили с Турцией, Белоруссией и Киргизией. Из межрегиональных новых рейсов в декабре объявляли прямые перелеты в Ненецкий автономный округ и ввели рейс из ЯНАО в Калугу с технической пересадкой в Екатеринбурге.

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Росавиация разрешила авиаперевозчикам осуществлять вылеты из Кольцово (Екатеринбург) в Грецию, Саудовскую Аравию и Малайзию. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации. Согласно документу, который датирован 28 декабря, Росавиация допустила вылеты самолетов авиакомпании «ИрАэро» из Кольцово в Кос (Греция) два раза в неделю. Рейсы в Куала-Лумпур (Малайзия) разрешили осуществлять также два раза в неделю компанией Azur Air, а в Джидду (Саудовская Аравия) — семь раз в неделю вылет будет выполнять «Северный ветер». Кроме того, «ИрАэро» получила допуск на вылеты два раза в неделю в г. Андижа (Узбекистан), а AzurAir получил разрешение на добавление еще одного рейса из Кольцово в Дубай (ОАЭ). Ранее международное авиасообщение из Екатеринбурга восстановили с Турцией, Белоруссией и Киргизией. Из межрегиональных новых рейсов в декабре объявляли прямые перелеты в Ненецкий автономный округ и ввели рейс из ЯНАО в Калугу с технической пересадкой в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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