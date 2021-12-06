ЯНАО свяжут с Калугой и Екатеринбургом новыми авиарейсами

06 декабря 2021 в 16:30 Размер текста - 17 +

Жители Салехарда и Нового Уренгоя смогут улететь в Калугу со следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания «RusLine» открывает рейсы из Салехарда (ЯНАО) и Нового Уренгоя (ЯНАО) до Калуги, с технической посадкой в Екатеринбурге и Уфе. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании «RusLine». «Первый авиарейс направления Калуга—Салехард запланирован на 4 января 2022 года в 08:20 с технической посадкой в Екатеринбурге (Кольцово) с 13:05 до 13:50. Время пути займет 5 часов 25 минут. Обратный рейс запланирован через час. Открытие второго направления, Калуга—Новый Уренгой, запланировано на 6 января, с технической посадкой в Уфе», — говорится в сообщении авиакомпании. Перелеты по направлению Салехард—Калуга будут выполняться по вторникам и воскресеньям, а авиарейс Новый Уренго —Калуга будет производиться по четвергам и субботам. Стоимость авиабилета — от 5 тысяч рублей, без учета багажа. Перелеты будут осуществляться на самолетах CRJ-100/200 вместимостью до 50 человек. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открывает специальные новогодние авиарейсы из Салехарда и Нового Уренгоя до Сочи. На маршрутах будут задействованы самолеты Airbus A-320 с вместимостью до 164 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «RusLine» открывает рейсы из Салехарда (ЯНАО) и Нового Уренгоя (ЯНАО) до Калуги, с технической посадкой в Екатеринбурге и Уфе. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании «RusLine». «Первый авиарейс направления Калуга—Салехард запланирован на 4 января 2022 года в 08:20 с технической посадкой в Екатеринбурге (Кольцово) с 13:05 до 13:50. Время пути займет 5 часов 25 минут. Обратный рейс запланирован через час. Открытие второго направления, Калуга—Новый Уренгой, запланировано на 6 января, с технической посадкой в Уфе», — говорится в сообщении авиакомпании. Перелеты по направлению Салехард—Калуга будут выполняться по вторникам и воскресеньям, а авиарейс Новый Уренго —Калуга будет производиться по четвергам и субботам. Стоимость авиабилета — от 5 тысяч рублей, без учета багажа. Перелеты будут осуществляться на самолетах CRJ-100/200 вместимостью до 50 человек. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» открывает специальные новогодние авиарейсы из Салехарда и Нового Уренгоя до Сочи. На маршрутах будут задействованы самолеты Airbus A-320 с вместимостью до 164 человек.