Прямые рейсы за Северный полярный круг запустили из Екатеринбурга

Улететь из Екатеринбурга в Нарьян-Мар можно два раза в неделю до 31 декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывают прямые рейсы в Ненецкий автономный округ, который находится за Северным полярным кругом. Об этом сообщает агентство «АвиаПорт».

«В 2021 году из Нарьян-Мара в Екатеринбург можно было добраться лишь стыковочным рейсом, но сегодня мы вернули в расписание прямые рейсы по четвергам и воскресеньям» — пишет «АвиаПорт» со ссылкой на заместителя генерального директора авиакомпании «Руслайн» Александра Крутова.

Стоимость билетов начинается от 1000 рублей, рейсы будут осуществляться с 25 ноября по 31 декабря. Ранее сообщалось о возобновлении авиасообщения между Екатеринбургом и Стамбулом. С 1 октября возможны перелеты «Аэрофлотом» в Минск и Киргизию.