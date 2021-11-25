25 ноября 2021

Прямые рейсы за Северный полярный круг запустили из Екатеринбурга

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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт кольцово, место стоянки такси
Улететь из Екатеринбурга в Нарьян-Мар можно два раза в неделю до 31 декабря Фото:

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывают прямые рейсы в Ненецкий автономный округ, который находится за Северным полярным кругом. Об этом сообщает агентство «АвиаПорт».

«В 2021 году из Нарьян-Мара в Екатеринбург можно было добраться лишь стыковочным рейсом, но сегодня мы вернули в расписание прямые рейсы по четвергам и воскресеньям» — пишет «АвиаПорт» со ссылкой на заместителя генерального директора авиакомпании «Руслайн» Александра Крутова.

Стоимость билетов начинается от 1000 рублей, рейсы будут осуществляться с 25 ноября по 31 декабря. Ранее сообщалось о возобновлении авиасообщения между Екатеринбургом и Стамбулом. С 1 октября возможны перелеты «Аэрофлотом» в Минск и Киргизию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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