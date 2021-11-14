Улететь рейсами этой авиакомпании из Кольцово можно будет с 23 декабря Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул в период новогодних праздников. Улететь рейсами этой авиакомпании из Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») можно будет с 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Турецкий национальный авиаперевозчик будет летать к проливу Босфор три раза в неделю. В это время можно будет улететь не только в крупнейший город Турции, но и, воспользовавшись разветвленной маршрутной сетью перевозчика, отправиться по одному из более 250 направлений по всему миру из аэропорта Стамбула», — сообщает пресс-служба Кольцово

Рейсы авиакомпании запланированы с 23 декабря по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах вместимостью до 182 пассажиров. Вылет из Стамбула — в 01:30, обратный рейс из Екатеринбурга — в 08:55 местного времени. Продолжительность полета составит более 4 часов.