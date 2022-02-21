Власти раскрыли особенности получения выплаты в 10 тысяч

Среди беженцев выплаты по 10 тысяч рублей получили более четверти подавших заявления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей, предусмотренная для оказания помощи жителям Донбасса, положена всем эвакуировавшимся, кто пересек границу РФ начиная с 18 февраля. Об этом сообщили власти Ростовской области.

«Выплата в 10 тысяч рублей положена всем, кто был эвакуирован из Донбасса, начиная с 18 февраля, и пересек границу РФ», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на глав региона. С 20 февраля Ростовская область начала выплачивать беженцам по 10 тысяч рублей.

Глава регионального минтруда Елена Елисеева заявила, что к утру 21 февраля по 10 тысяч рублей получил 1031 человек, или 25,9% от принятых заявлений. «Граждане, которые, въехав в РФ через Ростовскую область, направились в другие регионы страны, также оформляют документы по месту своего пребывания, после чего им будут перечислены средства», — сообщается на сайте региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область с Донбасса, по 10 тысяч рублей. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали массовую эвакуацию местных жителей в Россию. Покинуть Донбасс могут только женщины, дети и пожилые люди. Работа по эвакуации беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет проводиться круглосуточно, сообщили в МЧС России.

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