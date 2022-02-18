Путин поручил выделить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч беженцам с Донбасса Фото:
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Президент России Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей. Правительство РФ пообещало реализовать его поручение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Глава государства также поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы создать условия для размещения беженцев.

Ранее власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Такое решение принято в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за обстрелов территории ДНР со стороны Украины.

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Президент России Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей. Правительство РФ пообещало реализовать его поручение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Глава государства также поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы создать условия для размещения беженцев. Ранее власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Такое решение принято в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за обстрелов территории ДНР со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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