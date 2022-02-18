Из Донбасса эвакуируют женщин с детьми, но не выпускают мужчин

18 февраля 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

В Донецке проходит массовая эвакуация из города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине С территории непризнанной Донецкой народной республики не выпускают мужчин, однако происходит массовая эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В Донецке проходит массовая эвакуация из города. Эвакуируют женщин и детей. На выезде из Донецка расположен блокпост, на котором скопились большие пробки. Колонны автомобилей покидают город. Мы видели, как сотрудники народной полиции отправляли из города своих жен и детей. Многие едут в Ростов-на-Дону. На границе с Россией не выпускают мужчин, у которых нет прописки в РФ. В городе периодически воет сирена, но в целом обстановка более-менее спокойная. На трассе по пути от границы с Россией в Донецк несколько блокпостов тормозят всех приезжих, проверяют документы. На блокпостах находятся вооруженные люди», — рассказал журналист. Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел взрыв. На парковке у дома правительства был взорван автомобиль. Власти ДНР уже организовали массовую эвакуацию населения в Россию. В непризнанной Луганской народной республике также призвали спасаться в РФ. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С территории непризнанной Донецкой народной республики не выпускают мужчин, однако происходит массовая эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В Донецке проходит массовая эвакуация из города. Эвакуируют женщин и детей. На выезде из Донецка расположен блокпост, на котором скопились большие пробки. Колонны автомобилей покидают город. Мы видели, как сотрудники народной полиции отправляли из города своих жен и детей. Многие едут в Ростов-на-Дону. На границе с Россией не выпускают мужчин, у которых нет прописки в РФ. В городе периодически воет сирена, но в целом обстановка более-менее спокойная. На трассе по пути от границы с Россией в Донецк несколько блокпостов тормозят всех приезжих, проверяют документы. На блокпостах находятся вооруженные люди», — рассказал журналист. Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел взрыв. На парковке у дома правительства был взорван автомобиль. Власти ДНР уже организовали массовую эвакуацию населения в Россию. В непризнанной Луганской народной республике также призвали спасаться в РФ. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей.