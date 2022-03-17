Пермские депутаты поменяли подходы к поддержке ТЦ из-за санкций

Владельцы торговых центров смогут получить льготы только на один объект Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутаты законодательного собрания Пермского края внесли изменения в предложенный губернатором Дмитрием Махониным проект закона по мерам поддержки торговых и офисных центров. В таблице поправок к законопроекту, опубликованной на портале заксобрания, отмечается, что претендовать на льготы по налогу имущества торговые центры смогут при падении доходов от аренды, а не всей выручки, как предлагало правительство.

«Из видов доходов, при условии снижения которых налогоплательщик получает право на применение льготы, предлагается исключить доходы от реализации товаров (работ, услуг). Таким образом, под действие льготы попадут только собственники недвижимого имущества, сдающие указанное имущество в аренду», — отмечается в поправках. Также фиксируется, что получить скидку по налогу предприниматели смогут только на один объект.

Собеседник в заксобрании сообщил, что конфликтную ситуацию, которая возникла вчера в ходе обсуждения инициативы на заседании комитета по промышленной политике, в итоге урегулировал председатель комитета Алексей Мельников. Критиковавший законопроект руководитель фракции «Единой России» Юрий Борисовец настаивал на том, чтобы скидки предоставлялись в зависимости от размера торгового центра. Министр экономического развития Эдуард Соснин с ним был не согласен. «В то время, как депутат Юрий Борисовец, который раскритиковал проект закона, действовал на эмоциях, Мельников убедил коллег занять взвешенную позицию», — говорит источник. В итоге удалось прийти к компромиссу: поправки ко второму чтению поддержали все члены комитета.

Ранее на заседании комитета по промышленной политике 16 марта руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Борисовец назвал предложенный губернатором Дмитрием Махониным проект закона по льготам по налогу на имущество бессмысленным и даже вредным. В перспективе он может не помочь, а разорить предприятия. После обсуждения этого вопроса на пленарном заседании в первом чтении спикер Валерий Сухих настойчиво попросил Соснина впредь обсуждать с депутатами знаковые решения на этапе их формулировки. Махонин внес в заксобрание первый пакет мер поддержки бизнеса из-за введенных против России санкций 14 марта. Причиной иностранного давления на бизнес стала спецоперация по денацификации Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам